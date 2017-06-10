Книга к юбилею писателя



В четверг, 28 сентября, в Доме культуры поселка Радченко было немноголюдно. Хотя повод, по которому здесь собрались почитатели блестящего таланта именитого создателя «Весьегонской волчицы», был знаковым. Накануне свой восьмидесятипятилетний юбилей отметил ее автор Борис Тимофеевич Воробьев. И причина проста – поклонников творчества Бориса Воробьева не смог бы вместить и самый большой зал, но в этот день сюда приехали самые близкие…

Но даже тем, кто знаком с Борисом Тимофеевичем давно, было интересно послушать рассказ, подготовленный сотрудниками Конаковской межпоселенческой библиотеки и краеведческого музея, о яркой и насыщенной жизни писателя, посмотреть фотографии с именитых походов, ставшие основами его произведений.

Поговорить с легендой, классиком мировой литературы удается совсем немногим, а вот Паша и Аня Липатовы, наверное, запомнят эту встречу на всю жизнь. Они, воспитанники театра «Теремок» под руководством Ольги Бардаковой, приехали на юбилейный вечер писателя вместе с мамой Ириной Валерьевной и бабушкой Валентиной Степановной. В их семье любят и почитают творчество Бориса Воробьева, и главной темой разговора юных поклонников мастера стали вопросы об именитой «Весьегонской волчице».

- Кто он, охотник Егор? А правда, что такая дружба бывает? А правда, что волки такие жестокие и при угрозе человека бросают своих волчат? А как вы относитесь к охоте? Почему вы написали эту повесть? – в глазах ребят читался неподдельный интерес, вопросы лились рекой, и писателю порой приходилось даже немного задумываться, чтобы ответить. Писатель поделился с ребятами и интересными наблюдениями из своего охотничьего опыта. О жестокости волков, об их беспощадности даже к своим сородичам. И об еще одной книге, которую так и не написал. Все произошло во Владимирской области, но, по словам автора, о продолжении истории о дружбе охотника и волчицы читатели вряд ли бы поверили….

Борис Тимофеевич, вернувшись в 1999 году в родные края, продолжил работать в архивах, занимался историческими исследованиями, печатался в журналах, вел активную общественную жизнь. В приветственном поздравлении от главы района Людмилы Козловой и администрации Конаковского района Олега Лобановского заместитель главы администрации Аггюль Бородина отметила особую глубину и яркость его произведений – все они наполнены огромной любовью к жизни. В честь юбилея Борис Тимофеевич награжден почетным памятным знаком Конаковского района. Аггюль Бородина пожелала юбиляру здоровья, долголетия, оптимизма и, конечно же, издания новых произведений. Для каждого творческого человека самая большая ценность - это выход в свет его трудов и в честь юбилея администрация и Собрание депутатов Конаковского района подготовили к юбилею автора поистине долгожданный подарок – издание новой книги «Они сражались за Родину», которая и была преподнесена писателю.

Как отметил Борис Воробьев, обратившись со словами благодарности, лучшего подарка для любого автора и быть не может.

С подарками в этот день приехали все, с разными, необычными. Все гости хотели и удивить, и порадовать писателя. Как оказалось, его давними поклонниками, несмотря на юный возраст, являются воспитанники образцового детского театра «Теремок».

- Мы очень любим литературу, и те ребята, которые уже прочитали ваши произведения, навсегда стали вашими поклонниками, но так как зачитывать отрывки из больших произведений не представляется возможным, мы открыли для себя ваши изумительные стихи, и ребята их прочитают, – представила юбиляру своих чтецов руководитель Ольга Бардакова.

Ребята сами выбирали стихи, которые им понравились, и в исполнении Паши и Ани Липатовых, Маши Чабанюк, Арины Калининой и Кати Нукиной они зазвучали со сцены, заставив многих по-новому взглянуть на творчество Бориса Воробьева не только как писателя, но и прекрасного поэта.

По словам Бориса Тимофеевича, стихи он начал писать в 1977 году, и это было как наваждение.

- Я их начал писать очень неожиданно для себя и так, как будто знал, что эти стихотворения уже существуют, и их надо просто перенести на бумагу. Я писал каждый день по одному стихотворению, а потом как это неожиданно пришло, так же неожиданно ушло. Я потом много пробовал, но так до сих пор и не получилось, – поделился с гостями Борис Воробьев.

Есть в его стихах одно произведение, которое он отделяет от других. Это «Романс», романс на бумаге. Его слова очень трогают всех, кто хоть раз его прочитал. Ольга Бардакова не только руководитель детского театра, но и поэтесса, исполнительница, взяла на себя смелость переложить строки романса на музыку. В ее исполнении получилось настолько красиво, что аплодисменты автору долго не смолкали.

Владимир Барышников, член Общественного совета при главе Конаковского района, знаком с Владимиром Тимофеевичем с 1959 года, когда, как сам говорит, был пионером, а Борис Тимофеевич пионервожатым. А любовь к истории им обоим привил Алексей Николаевич Басукинский, краевед, учитель истории и географии, «Отличник народного просвещения РСФСР». Автор одной из первых в области книг по краеведению «Село Городня» и множества познавательных статей по истории района. И именно ему, давнему другу автора, было поручено вручить еще один значимый подарок к юбилею – присвоение Борису Воробьеву звания «Почетный гражданин Конаковского района».

Поздравлений и пожеланий в этот день говорилось очень много. Каждый хотел сказать свои особенные слова великому писателю. А еще каждый из присутствовавших получил и сам неожиданный бесценный подарок – книгу автора с его автографом.

Давайте познакомимся

Его родные места – поблизости. Родился в поселке Радченко. Десять лет ходил в школу неподалеку от Городни. Восемь лет отслужил на флоте у дальневосточных рубежей. Вернулся. Работал, охотился. Снова уехал – на учебу. Возвратился опять. И уже зрелым человеком надолго перебрался в Москву.

В 1965 году его первый рассказ «Облака» был опубликован в журнале «Пионер», а настоящий писательский дебют состоялся также в 1965 году выходом в свет сборника «Убу». Туда вошли рассказы о старом беркуте, лосе, собаке с острова Шумушу. Многие его произведения автобиографичные. К примеру, основой повести «Мангазейский ход» стало реальное путешествие, совершённое писателем на борту баркаса «Щелья» с путешественником Дмитрием Буториным. Это легендарный моряк и исследователь, совершивший легендарный проход вдоль северных берегов нашей Родины. Он прошел от Архангельска через Белое, Баренцево и Карское моря к устью сибирской реки Таз, где находился в старину знаменитый торговый город Мангазея. А на обратном пути вторым человеком на борту был Борис Воробьев. Это путешествие и стало основой повести «Мангазейский ход».

5 лет он прожил на северном острове Курильского архипелага, тогда были написаны «Легенда о гончих псах» и «Дик». Борису Воробьеву приходилось жить на побережье Ледовитого океана и на Камчатке, в дальневосточной тайге. Книга «Десять баллов по Бофорту» - о людях, живущих и работающих в тех краях.

Литературные судьбы тогда вершились в столицах, в 1968 году он перебрался в Москву. Вращался в литературных кругах, был знаком с Константином Симоновым, другими мэтрами советской литературы. 11 лет по договору работал в журнале «Сельская молодежь» ради постоянных заработков. Тогда же наладил творческий контакт с журналом «Вокруг света». В приложении к этому журналу – журнале «Искатель» - в 1987 году и была впервые опубликована повесть «Весьегонская волчица». Через два года она печатается в сборнике повестей и рассказов писателя о животных, дав название всей книге. В 2003 году «Весьегонская волчица» отдельным изданием вышла в Твери. Тогда же съемочная группа во главе с режиссером Николаем Соловцовым приступила к созданию киноверсии повести об охотнике и его лесной подруге. Спустя год в Киноцентре на Красной Пресне состоялась премьера фильма «Весьегонская волчица»…

- Экранизация мне не понравилась, - говорит Борис Тимофеевич. - Сценарий написали режиссер Николай Соловцов в соавторстве с Эдуардом Володарским. Я его прочел до съемок, сделал замечания. Кое-что поправили, но много несуразностей осталось.

Оказалось, «Весьегонскую волчицу» собирались снимать еще в 1998 году на студии «Беларусьфильм». И Егора Бирюкова должен был сыграть Владимир Гостюхин. Из-за нехватки денег съемки тогда не состоялись. Спустя пять лет все снова уговаривали актера на роль Егора. Тот категорически отказался, сказав, что для роли теперь уж не годится по возрасту: Егору 30, ему 45. Но возраст-то для этого образа как раз принципиального значения не имеет. Роль Егора психологически очень глубокая. Гостюхин бы с ней справился. Но переубедить артиста не удалось. Он все же сыграл в фильме антипода главного героя – Петьку Синельникова. Хорошо сыграл. А Олег Фомин, по мнению Бориса Воробьева, до души Егора все-таки не добрался.

На вопрос о том, кем он сам считает себя в большей мере: путешественником, моряком, писателем, историком или журналистом, Борис Тимофеевич, на секунду задумавшись, ответил: «Всё-таки писателем». В жизни ему довелось примерить на себя множество профессий, умение работать не только головой, но и руками, воспитанное в нем с детства, никогда не подводило. «Я всегда занимался только тем, что мне было интересно», - пожалуй, эти слова можно назвать жизненным кредо Бориса Воробьева.

Подготовила

Ольга ГЛОТОВА.