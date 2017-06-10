Нам года – не беда!

30 сентября в Новозавидовском Доме культуры состоялся концерт, посвященный Дню пожилых людей, под названием «Как молоды мы были». В этом праздничном концерте приняли участие все поколения жителей Новозавидовского от воспитанников детских садов до старшего поколения – участников художественной самодеятельности: народного хора русской песни «Верхневолжье» и дуэта восточного танца «Джаваир» Светланы Мокроусовой и Лидии Нечаевой. Дети старшей группы танцевального коллектива «Браво» исполнили зажигательную композицию «Микс Дэнс» на попурри современных эстрадных песен.

«Девочки фабричные» - музыкальную зарисовку исполнили дети Новозавидовского сада № 2, получив бурные аплодисменты. Очень порадовала чистым голосом Лидия Астафьева, ученица Новозавидовской музыкальной школы, исполнив песню «Santa Lucia».

Шоу-группа «Радуга» под руководством Е. Никифоровой сделала подарок нашим зрителям, исполнив «Вальс Анастасии» и «Сказка». Народный хор русской песни «Верхневолжье» задорно исполнил свои песни, особенно ярко прозвучала «Бабье лето». Удивили зрителей новые артисты – Елена Фёдорова, исполнившая под гитару «Осенний романс», а также солисты хора «Верхневолжье» - Валентина Огородникова и Олег Овчинников (рук. А. Иванов). А ученики Новозавидовской школы № 1 порадовали всех шуточной литературно-музыкальной композицией «Бабушка пиратов» под руководством В. Кузьминой. Наш легендарный коллектив восточного танца «Джаваир», неоднократно становившийся лауреатом 1 степени на фестивалях «Конаковские огни», завершил праздничный концерт «Танцем павлинов» (руководитель И. Белякова). Бурными аплодисментами наградили зрители артистов. Спасибо всем за творчество!

И. Теленкова,

художественный руководитель.

Ветер мира



21 сентября школа деревни Мокшино традиционно приняла участие в мероприятиях, посвящённых Международному дню мира, тема которого в 2017 году - «Вместе на благо мира: уважение, безопасность и достоинство для всех».

Акция собрала всех участников во дворе родной школы. Плечом к плечу встали ребята начального и среднего звена. Возглавили мероприятие наши будущие выпускники, а ныне волонтёры мокшинской школы. Именно они, и уже не первый год, являются инициаторами акции «Кросс мира».

Мы живём под мирным небом и не задумываемся, что небо на всех одно. Но над Россией оно чистое даже в пасмурный день, а над Донбассом...

Плачет небо над Донбассом звёздами седыми.

Ночь серебряным окрасом заливает нивы…

Перекошены бомбежкой детские качели,

У девчонки у окошка косы побелели...

А небо над Сирией? Напряжённое небо над Сирией Россия наглухо закрыла для любых самолётов, кроме своих. Потому что иначе уже нельзя.

Значит, небо у каждого своё?

У нас есть дом, семья, друзья, налаженный быт, работа. Всё это - наша жизнь. Но есть и другая жизнь.

Становится страшно, что в мире есть страны, в которых идёт война или военные действия. Страшно, что от взрывов рушатся дома и гибнут люди. Страшно, что дети в страхе засыпают, а просыпаясь, не спешат в школу, как это делаем мы, потому что тем детям негде учится, потому что их школа попала под артобстрел... Страшно, что теряют близких, продолжая жить в одиночестве. Страшно, когда молодые ребята ради личного обогащения могут продать чужую жизнь, купив смерть...

Как жить? Ради мирного неба стоит бороться сегодня, завтра и всегда! Наш вклад в общее благородное дело - это мирный старт участников забега. Это 240 добрых детских сердец, работающих в унисон. Это единый дружеский шаг. Это 292 километра мирного пути!

«Не лететь против ветра, не быть уносимым ветром... Быть ветром». И пусть символично, но каждый из нас стал ветром жизни, счастливого детства, добрых надежд, перемен к мирному будущему, любви и уважения к друг другу! И погода нас не подвела. Солнце согревало не только землю, но и наши сердца, играя бликами на пожелтевших листьях берёз. И только тёплый и лёгкий «Ветер мира» гнал нас вперёд.

Марина Картавенко.

Мы едем в город!



Поездка в город для сельских первоклашек сравнима с поездкой в гости. Сколько радости, улыбок, возгласов можно было услышать в школьном автобусе!

На правах хозяйки на городской площади детей встречала инспектор по пропаганде и безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району Татьяна Николаевна Кокорева. Она предложила провести для учащихся сельской школы урок-практикум, который предполагал прогулку по сложным местам на дорогах города Конаково.

Ребята совершили прогулку по разным перекресткам: регулируемым и нерегулируемым, узнали от Татьяны Николаевны, как это делается правильно, обратили внимание, что если пешеход с уважением относится к водителям, то и водители машин очень внимательны к пешеходам. Соответственно был сделан вывод: чтобы на дорогах не случались происшествия, надо совсем не много - соблюдать правила дорожного движения и пешеходам, и водителям.

В конце прогулки каждый первоклассник сдал мини-экзамен: самостоятельно продемонстрировал, как правильно переходить дорогу. За успешно сданный экзамен каждый получил подарок. Заслуженные фликеры ярко заиграли на солнце, украшая ранцы и куртки малышей. Хочется верить, что навыки, приобретенные в игре, обязательно станут ежедневной хорошей привычкой навсегда.

Зеленой дороги тебе, первоклассник!

Елена СТЕПАНЕНКО, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ с.Селихово.



А У НАС – ДЕНЬ ДВОРА!



В конце сентября в поселке Новозавидовском прошло одно из позитивных и творческих мероприятий – День двора. Он состоялся на улице Заводской, а его организаторами стали сами жильцы.

Ведь нет ничего проще – взять и самим устроить для себя и соседей грандиозный праздник! Участие в нем приняли как старшее поколение, так и наиболее активные новозавидовцы - молодые молодые мамы с детьми. Звучали стихи и проза из классической литературы, наставления будущему поколению от старожилов.

В Дне двора приняли участие четыре поколения. И в честь этого был проведен конкурс «Поколение на поколения». Также прошли «соревнования» по выпечке блинов по разным рецептам и не без творческих изысков, причем, украшали и пекли блины не только родители и бабушки, но и дети. К блинам были приложены различные варенья, а также мед, сметана, сгущенка, сливки, ягоды и другое. Для чаепития достали красивый чайный сервиз. Перед этим всем двором выбрали конкурсную комиссию, и каждый, кто пробовал, давал оценку в виде баллов за каждый понравившийся блин и рецепт по его изготовлению. Блины были и на опаре, и на кефире, и тоненькие на молоке, и с маком, и дрожжевые. А какие они на вкус - просто не передать, как все было вкусно! Победителем в блинопечении стал Андрей Ковырин, он набрал максимальное количество баллов и получил подарок от организаторов праздника.

Светлана БОКОВА. Фото автора.



МОЯ ПОЕЗДКА В США



Недавно наш постоянный читатель и автор Александр Баваров побывал в США. О своих впечатлениях он рассказал нашему корреспонденту.

Корр. – Вам понравилась Америка?

А.Б. – Да, очень. Города, леса, реки, горы – в США нет отличия между большими городами и малыми.

Корр. – Какой в США сервис?

А.Б. – В супермаркете, например, если вы купили продукты, пока перед вами покупатель не расплатится, ждете, не подходите ближе чем на 7 – 10 метров. У кассы вам помогает упаковщик, который упаковывает купленные вами продукты и предлагает донести их до машины. Это не входит в оплату, а вообще сервис в США везде на высшем уровне.

Были с Мариной в магазине, я не послушался ее и купил шорты меньшего размера. И что вы думаете, утром перед очередной поездкой мы заехали в ближайший супермаркет этой фирмы и без проблем обменяли на нужный размер и спокойно отправились в семидневное турне.

Корр. – Какие там дороги?

А.Б. – Дороги, тротуары, переходы, развязки – отличные!

Корр. – Как относятся к русским?

А.Б. – Очень хорошо, я испытал это на себе, говоря, что я русский.

Корр. – Какой город больше всего вам понравился?

А.Б. – Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Окленд, Санта-Барбара, Лас-Вегас, который, по словам Марины, ночью ярче Нью-Йорка, и, конечно, многие другие города. Мы ведь постоянно были в разъездах, и всегда за рулем была несравненная Марина.

Корр. – Вы были в казино?

А.Б. – Да, были и в казино, играли, я опустил один цент, выиграли 25 центов и больше не играли.

Корр. – Вам с Мариной пришлось быть на церковной службе?

А.Б. – Да, были в кафедральном соборе Всех Скорбящих Радости, приложились к мощам Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, вечером елеопомазались.

Корр. – Купались в океане?

А.Б. – Да, купались.

Корр. – На каких пляжах?

А.Б. – В Санта-Барбара, Санта-Моника, а также на диких пляжах среди океана и скал.

Корр. – Как вас приняли Марина и Андрей?

А.Б. – Я ожидал, что будет очень хорошо, но оказалось, лучше, чем очень хорошо.

Корр. – Расскажите о Марине, конечно, если вы этого хотите.

А.Б. – 34 года назад мы познакомились с ней на пасху с 7 на 8 мая 1997 года. Перед Новым годом Марина выходит замуж за американца и уезжает.

У Марины по линии матери Нины Ждановой хорошая родословная, мне об этом поведала моя родная тетя Надежда Ивановна Баварова, медицинский работник ЦК, после того, как в 1985 году я и Марина были в гостях у тети в Кунцево.

У Марины в роду священники и богословы. Прадед ее был лучшим исследователем Апокалипсиса и создателем популярного в семинариях цикла лекций по истории Ветхого Завета.

По другой линии Ждановых (кровной линии) Павел Иванович Платонов-Горский, дед А.А.Жданова, свою родословную ведет от Марины, двоюродной сестры нашей богомолицы и Благоверной княгини Анны Кашинской.

Отец Марины Базановой Михаил Николаевич Базанов из села Даниловское Калининской области. Его отец Николай вместе с жителями села был сожжен в сарае нацистами на его глазах.

PS. Две сестры – Анна и Елена Ждановы были сестрами милосердия в первую мировую войну. Третья сестра, Вера, работала в аппарате В.И.Ленина. Брат их Андрей – партийный деятель, их отец Александр Алексеевич впоследствии инспектор народных училищ Корчевского уезда.

По линии матери Александра Алексеевича Жданова Елена, Анна, Вера и Андрей Ждановы – внуки инспектора Московской Духовной академии Павла Ивановича Платонова-Горского.

Родной прадед Марины Михайловны Базановой-Гамильтон, он же прапрадед Андрея, сына Марины, наречен именем Павел в честь Павла Платонова-Горского.