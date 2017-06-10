В продолжение темы

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Серия статей в нашей газете о благоустройстве и экологии города Конаково вызвала отклики у наших постоянных читателей. Активизировалась работа Конаковского экоклуба, в Интернете идет бурное обсуждение наболевших вопросов. А в «Зарю» пишут те, кто с Интернетом не знаком, и сегодня мы берем на себя смелость опубликовать такой отклик.

В последнее десятилетие в Конакове в связи с увеличением количества автотранспорта и необоснованных вырубок деревьев и кустарников значительно ухудшилась экологическая обстановка, выросла загазованность выхлопными газами. А в них содержится много вредных для человеческого организма веществ: бензола, свинца, формальдегида, мышьяка, ртути… Всего до 30 видов. Все эти вещества оседают вдоль дорог и сохраняются годами. При длительном воздействии они вызывают ряд заболеваний: онкологических, нервной системы, дыхательных путей, нарушение деторождения. Все они проявляются медленно и незаметно. Недаром Всемирная организация здравоохранения ввела термин хронического отравления. Хочется привести несколько примеров вандализма в отношении зеленых насаждений.

1. На проспекте Ленина, где построены магазины мебельный и «Магнит», было вырублено около десятка берез. А в районе бывшего детского сада 8 сентября с.г. вырублено 86 здоровых деревьев (березы, рябины) с целью благоустройства этой зоны и строительства детского игрового комплекса. При этом авторы проекта, видимо, забыли, что рядом автостоянки, идет дорога с интенсивным автомобильным движением, и дети всем этим будут дышать. Кроме того, ранее на проспекте Ленина было уничтожено много деревьев и кустарников при организации автостоянок.

2. При строительстве магазинов «Магнит» и «Кораблик» на ул. Энергетиков вырублено порядка 20 деревьев и кустарников, уничтожена часть детской площадки, и все это несмотря на протесты жителей близлежащих домов.

3. В районе берега реки Донховки в 2016 году вырублен целый район молодых и старых деревьев. На вопрос, почему вырубаются молодые деревья (рябины), ответили, что берег будет благоустраиваться, но до сих пор там ничего нет.

4. В районе детского сада № 1 и стадиона был относительно неухоженный зеленый сквер. Нами, жителями вместе с детьми, было посажено 12 кленов и 4 ясеня. Ранее там же вдоль дорожки на протяжении 30 метров посажены кусты, которые находились в хорошем состоянии. Все это вырублено, взамен было высажено около 60 сосен. Создается впечатление, что посадками руководил не вполне компетентный человек. В первый год погибло до 50 процентов посадок.

5. С нарушением проекта при строительстве дороги вдоль СНТ КГРЭС № 3 приблизили дорогу к забору, где росли березы и сосны. Рощу решили уничтожить. Для этого прислали бригаду лесорубов с главным инженером. Этому вандализму помешали жители. Только после разговора по телефону с главой администрации города лесорубы уехали.

6. На территории, где сейчас возведен магазин «Тележка», была запущенная парковая зона. Все насаждения уничтожены, новых деревьев не посажено.

7. Несколько слов о площадях в центре города. При их строительстве вырублено много здоровых, молодых деревьев, хотя часть их можно было и оставить. Жители домов 16 и 18 по ул. Энергетиков были против этой вырубки, им удалось отстоять посадки только перед домами. В результате там вследствие массового движения автотранспорта воздух загазован, а ведь там гуляет много детей. Глядя на творимые безобразия, подрастающее поколение идет по стопам разрушителей. В 2016 году в районе домов 8, 9 и 10 по ул. Энергетиков жителями высажены с разрешения властей города 50 каштанов и 20 дубков. Из них половина уничтожена автомобилистами и подростками.

И последнее. Участок земли между торцом дома № 3 по ул. Васильковского (20 на 30 м) и основной дорогой представляет собой грязный участок с лужами, который не просыхает даже в сухую погоду, нет тротуара от дома к дороге. Участок месят машины, они с трудом разъезжаются, пешеходам пройти негде. Хочется, чтобы это место было приведено в надлежащий вид.

Какие будут предложения?

1. Прежде, чем решать вопрос о так называемом благоустройстве города, необходимо проводить опрос жителей и обсуждение мер по благоустройству с населением.

2. Для оздоровления атмосферы на центральных площадях вдоль главной дороги нужно посадить быстрорастущие кустарники, так как посаженные там деревья еще не скоро начнут выполнять свою функцию.

3. Необходимо рассмотреть вопрос о создании пешеходной зоны на пр. Ленина хотя бы в дневное время.

4. Предлагаем создать велосипедную дорожку вдоль улиц Первомайской и Свободы от моста через Донховку.

5. Нужно запретить проезд тяжелого грузового транспорта по улицам Пушкинской и Весенней, так как там нет пешеходных дорожек, а ширина улиц затрудняет проезд и движение пешеходов.

Призываем население города не отсиживаться на лавочках и глотать газы, а активно бороться с безобразием властей и автомобилистов. Нужно помнить, что власть приходит и уходит, а нам и нашим детям жить в этом городе!

П. БУЙЛОВ, ветеран труда, садовод.

З. ТАУБЕС, Почетный гражданин Конаковского района, ветеран труда.