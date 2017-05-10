Игорь Руденя обсудил с педагогами-инноваторами перспективные направления развития образования в Тверской области

5 октября, в День учителя, Губернатор Игорь Руденя обсудил с педагогами – представителями инновационных образовательных организаций Тверской области – вопросы развития перспективных проектов по воспитанию и обучению школьников. В разговоре приняли участие победители конкурса «Учитель года», руководители учреждений-победителей регионального конкурса инновационной деятельности в образовании. На встрече также присутствовали руководитель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков.

Игорь Руденя поздравил участников встречи c профессиональным праздником.

«Хочу поблагодарить вас за вашу работу, за то, что вы делаете. Сегодня процесс образования всегда сопровождается воспитанием. От родителей и педагогов зависит, каким вырастет человек, какие у него будут ценности, каким он войдет в жизнь. Поэтому личные, нравственные качества учителей имеют очень большое значение», – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор отметил: одним из приоритетных направлений в развитии страны Президент России Владимир Путин обозначил цифровую экономику. Сегодня современные технологии внедряются в систему образования, в том числе дошкольного. Так, Тверской педагогический колледж разработал проект «Цифровой детский сад», который стал победителем конкурса на получение поощрения за инновационную деятельность в сфере образования.

«Мы очень благодарны Правительству Тверской области за то, что сегодня ведется реальная грантовая поддержка. Наша миссия – не только готовить учителя, но при этом мотивировать его, чтобы он остался работать в регионе», – сказал директор учреждения Сергей Соколов.

На встрече обсуждалась возможность расширения грантов, которые, как считают педагоги, могут предоставляться адресно, в частности талантливым школьникам.

Также речь шла о развитии сети домов творчества в Тверской области. По мнению Игоря Рудени, такие учреждения должны действовать во всех районах. Это позволит юному поколению развивать свои таланты, обеспечит занятость детей в свободное от учебы время.

Пресс-служба Правительства Тверской области.