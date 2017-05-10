Игорь Руденя поручил обеспечить сохранность всех элементов Речного вокзала, значимых для его восстановления

Сегодня, 5 октября, Губернатор Игорь Руденя ознакомился с ходом аварийно-восстановительных работ в здании Речного вокзала Твери. Глава региона побывал на объекте, после чего провел совещание, в котором приняли участие члены Правительства региона, другие ответственные лица.

«Необходимо обеспечить сохранность всех имеющихся чертежей, материалов и элементов здания для последующего восстановления объекта. Также при проведении работ важно рачительно относиться к средствам, выделяемым на эти цели», - обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Кроме того, глава региона поставил задачу придать эстетичный вид месту проведения работ. Для этого здание Речного вокзала планируется задекорировать специальным баннером.

Аварийно-восстановительные работы начались в сентябре. За это время был проведен демонтаж шпиля, аварийных колонн и конструкций бельведера, укреплены отдельные участки центральной части строения, выполнен разбор завалов. В ходе работ были выявлены и другие аварийные фрагменты здания, которые также требуют демонтажа. Это необходимо в том числе для того, чтобы в дальнейшем дождь и снег не могли нанести больший урон зданию.

Кроме того, для завершения первоочередных мероприятий необходимо выполнить обустройство временной кровли и нижнего водоотлива.

Задачу провести первоочередные противоаварийные мероприятия на объекте поставил Губернатор Игорь Руденя. На эти цели из резервного фонда Правительства Тверской области направлено порядка 2,3 млн рублей.

Работы ведёт компания с большим опытом в данной сфере «Равелин», деятельность которой контролируют архитекторы и инженеры-реставраторы. Авторский надзор осуществляет создатель проекта противоаварийных мероприятий, инженер-реставратор, эксперт, аттестованный Министерством культуры РФ Алла Гусева.

В августе - начале сентября состоялись консультации с инженерами и архитекторами-реставраторами, создан проект противоаварийных работ, получено разрешение на их проведение.

В центральной части памятника архитектуры проведена фотограмметрия — сканирование новейшими приборами всех параметров и ценных архитектурных элементов. На основании получены данных в настоящее время идет работа по созданию обмерных чертежей, что позволит проводить воссоздание памятника архитектуры в точном соответствии с оригиналом.

Пресс-служба Правительства Тверской области.