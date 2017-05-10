Игорь Руденя поздравил ветеранов уголовного розыска Тверской области с профессиональным праздником

5 октября Губернатор Игорь Руденя провел встречу с ветеранами уголовного розыска Управления внутренних дел по Тверской области, приуроченную к профессиональному празднику – Дню работников уголовного розыска. В мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор Игорь Жуков, начальник регионального Управления МВД Владимир Андреев.

«Работа в уголовном розыске – тонкая и важная. Большое значение для молодых специалистов, которые приходят в эту структуру и в систему МВД имеет наставничество. Хочу пожелать, чтобы те, у кого вы были наставниками, всегда вспоминали вас добрым словом, а вы всегда были для них авторитетами», – обратился Игорь Руденя к участникам встречи.

Как отметил Владимир Андреев, сегодня ветераны активно интересуются положением дел в Управлении, участвуют в наставнической деятельности, памятных мероприятиях.

«Многие присутствующие здесь всю жизнь посвятили уголовному розыску. Наши ветераны всегда рядом, и мы хотим, чтобы и далее ветеранская организация развивала эти связи», – сказал руководитель регионального УМВД.

В настоящее время, как сообщил Владимир Андреев, обстановка на территории региона остается достаточно стабильной, зафиксировано снижение преступности на 8%. По инициативе Губернатора активизирована работа по наведению порядка в миграционной сфере.

Игорь Руденя отметил, что областное Правительство уделяет большое внимание работе по профилактике преступных явлений, воспитанию подрастающего поколения, популяризации культурных и православных ценностей в молодежной среде.

«Мы возрождаем Спасо-Преображенский собор в Твери. Кроме того, организованы экскурсии для школьников региона в Тверской императорский дворец, ведется грантовая поддержка талантливой молодежи. Также занимаемся летним трудоустройством ребят», – рассказал Губернатор.

Участники встречи поблагодарили главу региона за поддержку, оперативное решение вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан.

Ветеран уголовного розыска УМВД Александр Бойков заметил, что в следующем году структура будет праздновать свое 100-летие. В честь юбилея планируется издать книгу, посвященную деятельности уголовного розыска на тверской земле. Игорь Руденя поддержал эту идею и подчеркнул, что область готова содействовать в издании книги.

Пресс-служба Правительства Тверской области.