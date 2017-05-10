Тверская область занимает лидирующие позиции в России по развитию звероводства

Тверская область продолжает занимать лидирующие позиции в России по разведению пушных зверей.На территории тверского региона сосредоточено около 25% общероссийского маточного поголовья норки. Регион по праву считается племенным ядром российского звероводства. Свои достижения в этом секторе АПК Верхневолжье представляет на 19-й российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2017», которая проходит в эти дни в Москве.

«Для нас очень важно продвижение тверских производителей на столичный рынок. Потому что для них важно не просто создать продукт, но еще и реализовать его за достойную цену», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В павильоне «Животноводство» хозяйства Тверской области демонстрируют норку, хоря, лисицу, шиншиллу.

Тверская область - единственный регион в стране, где сохранились все предприятия системы Зверопрома СССР. Сейчас в регионе разведением пушных зверей занимаются 7 хозяйств: «Новые меха», «Меха», Звероплемзавод «Савватьево» Калининского района, «Зверохозяйство «Знаменское» Торопецкого района, «Зверохозяйство «Мелковское» Конаковского района, ООО «Ильятино» Бологовского района, ООО «Ильинское зверохозяйство» Кимрского района. Пять звероводческих предприятий являются племенными.

На начало 2017 года поголовье зверей в хозяйствах региона составляло более 166 тыс. особей, что на 13% выше показателей прошлого года. Из них почти 150 тыс. голов норки, 1,4 тыс. - хоря, более 9 тыс. - соболя, 1,4 тыс. – лисицы, 5 тыс. - шиншиллы. За 2016 год получено 422,5 тыс. голов молодняка.

Росту показателей способствую меры областной поддержки. В прошлом году из регионального бюджета звероводческим хозяйствам на племенное животноводство направлено 3,2 млн рублей и 16,2 млн рублей - из федерального бюджета.

Племенной молодняк зверохозяйства поставляют в Московскую, Калининградскую, Новгородскую, Кировскую области, республику Беларусь, Татарстан, Марий Эл. Шкурки реализуются на международном аукционе в Японию, США, Китай, Европу.

Тверская пушнина ежегодно получает высокую оценку на выставке «Золотая осень». Ее качество подтверждается золотыми медалями и дипломами.

Пресс-служба Правительства Тверской области