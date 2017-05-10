5 октября – День учителя

Уважаемые педагоги, работники и ветераны сферы образования Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!

Тверская область гордится своими талантливыми педагогами, для которых профессия стала настоящим призванием и делом жизни. Ваш благородный, подвижнический труд способствует формированию будущего нашего региона и всей страны, воспитанию духовно, нравственно и физически здорового подрастающего поколения, готового использовать силы и знания для развития родной земли.

Благодарю Вас за профессионализм и искреннюю любовь к детям, верность лучшим педагогическим традициям и новаторство в работе.

Желаю Вам здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и успехов, целеустремленных и благодарных учеников!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

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Уважаемые учителя, руководители образовательных учреждений и ветераны образования!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днём учителя!

Профессия учителя испокон веков по праву считалась одной из самых уважаемых и почитаемых. В сердце каждого из нас Учитель всегда стоит в одном ряду с самыми родными и близкими людьми. Каждый из нас начинал жизнь с ваших уроков, открывая мир через вашу доброту и новые знания. На протяжении всей жизни мы помним школу, несем в сердце тепло ее огней, с радостью встречаемся со своими учителями. Школа играет в жизни каждого человека огромную роль. Вместе с семьей учителя формируют личность – человека, который в будущем станет ответственным и активным гражданином нашей страны.

Благодарим вас за непростую, но очень ответственную и нужную работу! Желаем крепкого здоровья, профессиональных успехов, благополучия!

С уважением,

депутат ЗС Д.И. Дородных,

глава Конаковского района Л.А. Козлова,

глава администрации Конаковского района О.В. Лобановский.