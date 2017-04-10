СТРОИТЕЛЬСТВО СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СОБОРА

Сегодня, 4 октября, Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел совещание, посвященное строительству Спасо-Преображенского собора в городе Твери. В обсуждении приняли участие митрополит Тверской и Кашинский Виктор, управляющий Тверского регионального благотворительного фонда «Собор» Владимир Архаров, члены регионального Правительства, руководство города, представители духовенства.
«Спасо-Преображенский Собор – это сердце Твери и области. Возрождение святыни – наш долг перед многими поколениями жителей города. Это очень важно для сохранения системы традиционных морально-нравственных ценностей и духовных ориентиров нашего народа», - отметил Губернатор Игорь Руденя.
Владыка Виктор поблагодарил Губернатора Игоря Руденю за внимание к этому вопросу, отметив, что для завершения строительства собора предстоит проделать большую работу.
Участники совещания обсудили ход восстановительных работ, их финансирование, а также наметили план конкретных мероприятий для ускорения темпов воссоздания храма.
По словам управляющего Тверского регионального благотворительного фонда «Собор» Владимира Архарова, проведенные археологические исследования позволяют воссоздать собор в границах прежнего фундамента. Работы будут вестись в соответствии с обмерными чертежами и разделятся на два этапа: строительство собора и колокольни. Полностью готова проектная документация по строительству собора, выполняются работы по возведению стен.
Строительство ведется на средства неравнодушных жителей области. Марафон «Народный Спас» по сбору благотворительных взносов на эти цели стартовал 4 апреля 2017 года. В этот день митрополит Тверской и Кашинский Виктор отслужил панихиду в часовне «Всех Тверских Святых» на Соборной площади в Твери, рядом со строящимся собором.
Губернатор Игорь Руденя обратил особое внимание на необходимость строгого контроля за расходованием пожертвований, информирования граждан о ходе работ.
Своё согласие войти в Попечительский совет собора дал Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов. В ходе одной из рабочих поездок в регион Полпред Президента ознакомился с ходом работ по возрождению собора и отметил, что восстановление храма очень важно не только для Тверской области, но и для всей страны.
Справочно: Первый Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году Святым Благоверным Великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. На протяжении шести с половиной веков он был главным кафедральным храмом города и являлся духовным символом тверской земли. В советские годы собор был взорван.
В 2014 году с благословения митрополита Тверского и Кашинского Виктора усилиями благотворительного фонда «Собор» и при поддержке неравнодушных земляков начались работы по воссозданию святыни на прежнем месте.
Сегодня любой желающий может выразить свою сопричастность к этому важному делу, пожертвовав средства. В часовне «Всех Тверских Святых» на Соборной площади в Твери можно приобрести именные кирпичи и строительные блоки. Направить благотворительный взнос безналичным путем можно, воспользовавшись специальной формой на сайте Тверского Спасо-Преображенского собора www.тверь-собор.рф
в разделе «Помочь!!!» или перечислив средства на расчетный счет Тверского регионального благотворительного фонда «Собор».
Реквизиты
Тверской региональный благотворительный фонд «Собор»:
ИНН 6901024174, КПП 690101001,
р/с 40703810000110000023; Тверской филиал
АБ «РОССИЯ», г.Тверь;
БИК 042809909, к/с 30101810700000000909
с указанием «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС»