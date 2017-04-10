В Тверской области отремонтированы две дороги, ведущие к озеру Селигер

В Тверской области на трех участках автодороги «Осташков – Селижарово – Ржев» устроено новое асфальтобетонное покрытие. Задачу привести в порядок трассы туристических направлений поставил Губернатор Игорь Руденя.

«Состояние дорог имеет ключевое значение для развития туризма в Тверской области, создания позитивного имиджа региона среди наших гостей. Как только туристические маршруты будут приведены в порядок, начнет активно развиваться и придорожная инфраструктура, и соответственно сервис», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Региональная автодорога первого класса «Осташков – Селижарово – Ржев» ведет в Осташковский район, к озеру Селигер. Кроме того, она обеспечивает связь северо-западных районов нашего региона с федеральной трассой «Москва – Рига».

Ремонт объекта начался в августе 2017 года в соответствии с государственным контрактом, заключенным Дирекцией территориального дорожного фонда Тверской области с подрядной организацией АО «Лихославльавтодор».

Работы велись на трех участках автодороги общей протяженностью 10,5 км в Осташковском и Селижаровском районах. Подрядчиком было отфрезеровано старое дорожное покрытие и устроено новое, укреплены обочины. На объекте осталось нанести дорожную разметку. Работы должны быть завершены до 31 октября 2017 года.

Новое асфальтобетонное покрытие устроено еще на одном объекте, ведущем на Селигер, – автодороге «Торжок – Осташков». Ремонт участков этой автодороги общей протяженностью 9,5 км был также предусмотрен программой дорожных работ 2017 года.

Справочно: всего в текущем году на территории Верхневолжья планируется отремонтировать более 300 км региональных дорог, 190 км местных и около 300 тыс. квадратных метров дворовых территорий. Бюджет Дорожного фонда Тверской области составил более 8 млрд рублей. Объём финансирования из регионального бюджета увеличен почти на 1,4 млрд рублей по сравнению с прошлым годом.

Пресс-служба Правительства Тверской области.