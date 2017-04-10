В Тверской области растет популярность профессий среднего медицинского звена

В Тверской области в последние годы увеличился конкурс при поступлении в медицинские колледжи. Во многом это связано с повышением оплаты труда медицинского персонала в соответствии с майскими указами Президента РФ Владимира Путина, а также областными мерами поддержки медиков.

«Решение кадровой проблемы – одна из важнейших задач в сфере здравоохранения. При этом важно, чтобы выпускники высших и средних учреждений медицинского профиля не уезжали в Москву и другие субъекты нашей страны, а оставались работать на благо региона», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2017 году самый высокий конкурс при поступлении отмечен в Тверском медицинском колледже. По некоторым специальностям он достигал почти 5 человек на место. Среди наиболее популярных направлений – лечебное дело, фармация, сестринское дело на базе 9 класса. Ежегодно учреждение выпускает около 500 востребованных специалистов - фельдшеров, акушеров, медсестер, специалистов лабораторной диагностики, фармацевтов. 80% из них после обучения устраиваются на работу в государственные медучреждения региона.

Популярностью пользуются и другие медицинские колледжи области - Кимрский, Вышневолоцкий, Ржевский, Кашинский и Бежецкий. Учреждения проводят дни открытых дверей, участвуют в ярмарках вакансий, выставках, привлекая тем самым в свои ряды будущих молодых специалистов.

Сказываются и меры региональной поддержки. Сейчас в Тверской области специалисты со средним медицинским образованием, переезжающие жить и работать на село, получают единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей, врачи – 1 млн рублей. Всего за время реализации программ (с 2012 года для врачей и с 2013 года для среднего медицинского персонала) единовременные выплаты получили 86 врачей и 111 медицинских работников.

В Тверской области продолжается также работа по выполнению майских указов Президента РФ Владимира Путина в части повышения оплаты труда работников бюджетной сферы. В 2017 году средняя заработная плата среднего медицинского персонала составила 20 597 рублей, что на 0,8% выше уровня 2017 года, младшего медицинского персонала – 13 526 рублей, что на 14,8% больше, чем в прошлом году.

В бюджете Тверской области в 2017 году на повышение зарплат медиков предусмотрены дополнительные средства в размере более 44 млн рублей.

По прогнозам регионального Министерства здравоохранения в 2018 году средняя зарплата медицинского персонала среднего и младшего звена составит – 24 420 рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.