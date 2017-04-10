Игорь Руденя встретился с ветераном гражданской обороны Александром Мальковым

4 октября отмечается 85-я годовщина со дня основания системы гражданской обороны МЧС России. Губернатор Игорь Руденя встретился с ветераном службы, подполковником Александром Андреевичем Мальковым, который в этом году также празднует 85-летний юбилей.

«Сегодня подразделения гражданской обороны приносят ощутимую пользу, выполняют большой объем задач в Тверской области. Основы этой эффективной работы заложили ветераны службы», — отметил Игорь Руденя.

Александр Мальков посвятил гражданской обороне 58 лет жизни. Высшее образование получил в Киевском высшем авиационном инженерном училище. Служил в Псковской области, Литве, Семипалатинске. В 1981-1984 годах руководил отделом по подготовке к применению ядерных боеприпасов на аэродроме «Мигалово». С 1984 по 2009 год преподавал на курсах гражданской обороны в Твери.

Ветеран отметил позитивные изменения в жизни региона за последнее время.

«Тщательно слежу за новостями Тверской области, вижу хорошие перемены. В том числе, в социальной сфере, состоянии дорог», — сказал Александр Мальков.

«Перед нами стоит много задач в здравоохранении, сельском хозяйстве, ЖКХ и по другим направлениям. Это общая работа всего Правительства Тверской области. Выполняя ее очень важно использовать опыт заслуженных руководителей, которые в своё время трудились на благо региона», — подчеркнул Губернатор.

Игорь Руденя и Александр Мальков обсудили реализацию в регионе проектов, направленных на нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, возрождение института наставничества на предприятиях Тверской области и другие вопросы развития Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области.