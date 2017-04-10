Тверская область представит свои аграрные достижения на выставке «Золотая осень-2017»

Тверская область примет участие в 19-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2017», которая открывается сегодня, 4 октября, в Москве на территории ВДНХ. Главный ежегодный аграрный форум страны направлен на установление взаимовыгодных контактов, расширение торговых и кооперационных связей между регионами России, странами СНГ и дальнего зарубежья.

«Мы рады, что большое количество сельхозтоваропроизводителей региона выразили желание принять участие в выставке. Это будет способствовать продвижению тверской продукции на столичные рынки, позволит аграриям наладить новые торговые связи, что даст дополнительные возможности для экономического роста региона», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

В этом году площадь стенда Тверской области значительно увеличена. На нем представят свой потенциал более 15 передовых предприятий агропромышленного комплекса: молочного, мясного, льняного, овощного направлений, пчеловодства, звероводства, а также производства варенья и воды. В павильоне «Животноводство» хозяйства Тверской области продемонстрируют норку, хоря, лисицу, шиншиллу и овец.

Запланировано подписание 5-ти соглашений между Правительством региона и инвесторами общим объемом инвестиций почти 694 млн рублей.

В дни работы выставки, с 4 по 7 октября, все гости «Золотой осени» смогут получить информацию об АПК региона, продегустировать продукцию тверских аграриев.

В 2017 году в рамках выставки планируется проведение широкого круга деловых и торгово-ярмарочных мероприятий, конкурсов и презентаций лучших инвестиционных проектов.

Делегация Тверской области примет участие в деловой программе «Золотой осени» и в торжественном собрании, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которое состоится в Государственном Кремлевском Дворце.

Пресс-служба Правительства Тверской области.