В Тверской области более 9,5 тысяч педагогов на селе получают денежную компенсацию на оплату жилья

В Тверской области для педагогов сельской местности предусмотрены компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. На эти цели муниципальным образованиям выделяются субсидии из областного бюджета. Вопрос оказания данного вида поддержки работникам образования обсудили на заседании Правительства Тверской области, которое сегодня, 3 октября, провел Губернатор Игорь Руденя.

«Необходимо создавать условия для комфортного проживания, работы и учебы на селе, чтобы люди оставались там жить и работать, не уезжали в города и другие регионы. Важным условиям для этого является также наличие современных учреждений культуры», - обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Право на ежемесячную денежную компенсацию имеют работающие, а также вышедшие на пенсию педагоги, если их стаж не менее 10 лет.

Размер компенсации - 1500 рублей. В 2017 году на оказание данного вида поддержки в бюджете области предусмотрено более 180 млн рублей. Получателями компенсаций являются 9615 человек.

Другим немаловажным фактором для обеспечения учреждений образования, здравоохранения, культуры квалифицированными кадрами является комплексное развитие сельских территорий.

В этом году в школах Тверской области ведется масштабная работа по замене оконных блоков, ремонту санитарных комнат, спортзалов, кровли.

В сфере здравоохранения в 2017 году планируется в населенных пунктах 11 районов Тверской области установить быстровозводимые здания ФАПов, где будут созданы все необходимые условия для работы и проживания специалистов. Готовится к открытию первый из таких пунктов в Кимрском районе.

Помимо этого в рамках программы устойчивого развития села решаются вопросы газификации, водоснабжения, приведения в порядок сельских дорог.



Пресс-служба Правительства Тверской области.