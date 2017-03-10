СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА

В Тверской области создано Главное управление архитектуры и градостроительной деятельности

В рамках выполнения поручения Президента РФ Владимира Путина о возрождении института главных архитекторов в регионах в Тверской области создано Главное управление архитектуры и градостроительной деятельности. Об этом сегодня, 3 октября, сообщил Губернатор Игорь Руденя в ходе заседания регионального Правительства. Руководителем вновь созданного органа власти — главным архитектором Тверской области — назначена Лариса Таланина, имеющая большой опыт работы в данной сфере.

«Перед Главным управлением стоят серьёзные задачи по систематизации градостроительной деятельности, актуализации схемы территориального планирования региона, на основе которой будет развиваться экономика и социальная сфера Верхневолжья», — обозначил Игорь Руденя.

Губернатор добавил: решать эти задачи должны высококвалифицированные специалисты.

В непосредственном контакте с Главным управлением архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области будут работать главные архитекторы муниципалитетов. Это необходимо для более эффективного развития инфраструктуры, планирования территорий, а также обеспечения прозрачности при выдаче разрешительных документов на строительство и использование земельных участков.

«У нас много исторических городов — Тверь, Осташков, Вышний Волочёк, Торжок. Любое вмешательство в их архитектурный облик должно идти в соответствии с правильно принятыми генеральными планами развития муниципальных образований», — отметил Игорь Руденя.

Лариса Таланина окончила ТвГУ, прошла обучение на базе Академии народного хозяйства при Правительства РФ, а также Московского госуниверситета экономики, статистики и информатики. С 1996 года работала в областных органах власти, с 2004 года — в госучреждениях по территориальному планированию и профильных коммерческих организациях Москвы.

С 2009 по 2014 год Лариса Таланина занимала руководящие должности в Главном управлении архитектуры и градостроительства Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.