В Правительстве Тверской области обсудили готовность муниципалитетов к осенне-зимнему периоду

Готовность жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы региона к осенне-зимнему периоду стала основным вопросом повестки дня заседания Правительства Тверской области, которое 3 октября провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Необходимо обеспечить своевременную подачу тепла в дома и социальные объекты Тверской области. Наша главная задача – повышение надёжности теплоснабжения, минимизация аварийных ситуаций», — отметил Игорь Руденя, открывая заседание.

Губернатор поручил Министерству строительства и ЖКХ Тверской области довести до курирующих отрасль заместителей глав муниципальных образований план по реагированию во время возможных нештатных ситуаций. К Главному управлению МЧС России по Тверской области Игорь Руденя обратился с просьбой провести мониторинг подготовки к осенне-зимнему периоду в регионе.

По состоянию на 3 октября, средний уровень готовности жилищного фонда по области составил 97,8%, котельных — 98,4%, тепловых сетей — 97,7%, водопроводных — 98,6%, канализационных — 97,9%, электросетей — 98,3%.

Ремонт сетей теплоснабжения, гидравлические испытания, пробные топки, создание нормативных и резервных запасов топлива и аварийно-восстановительных бригад на 100% выполнили 20 муниципалитетов, ещё 17 муниципальных образований — на 98%. Там идут ремонтные работы, не влияющие на подачу тепла в дома. Своевременно подготовились к отопительному сезону областные учреждения социальной сферы.

Готовность менее 98% — в 6 муниципалитетах. В Твери продолжаются работы по реконструкции и капремонту тепловых и канализационных сетей, в Кимрах завершается капитальный ремонт котельной №7 и тепломагистралей. Готовится к вводу в эксплуатацию новая котельная в посёлке Верхний Бор Ржевского района. В Конаковском, Максатихинском, Молоковском районах приводят в порядок тепловые, канализационные сети и оборудование.

На настоящий момент тепло в дома подано в 17 муниципалитетах, подключение отопления идет в 25 муниципальных образованиях. В Кувшиновском районе по решению местной администрации этот процесс начнётся 5 октября.

С начала текущей недели проверки объектов теплоснабжения в городах и районах начал Ростехнадзор. До 15 ноября все муниципалитеты должны получить паспорта готовности к осенне-зимнему периоду.

Справочно: Всего к началу отопительного сезона в Тверской области необходимо подготовить 763 котельных, 39 тыс. кв. м жилого фонда, более 1,8 тыс. км тепловых, 6,1 тыс. км водопроводных, 2,5 тыс. км канализационных, свыше 60,4 электрических сетей.

На эти цели было направлено порядка 436 млн рублей. Из них 372 млн рублей — на объекты теплоснабжения, 64 млн рублей — на объекты водоснабжения и водоотведения. Капитальный ремонт охватил 25 объектов в 15 муниципальных образованиях, модернизировано 5 объектов в трёх районах области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.