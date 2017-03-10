В 2018 году в Тверской области будет возведено второе хранилище останков погибших воинов

В Тверской области планируется строительство второго хранилища останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Местом его расположения станет один из районов, где велись боевые действия, в том числе рассматривается Андреапольский район. Об этом сегодня, 3 октября, сообщил Губернатор Игорь Руденя в общении с журналистами по итогам состоявшегося заседания Правительства региона.

«Поисковики делают очень важную работу по восстановлению имён погибших воинов, сохранению памяти о героической истории нашего народа.

Спустя десятилетия семьи погибших смогут поклониться своим родным. Это важно, чтобы мы никогда не забывали о высокой цене нашей Великой Победы», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Открытие первого специализированного модульного хранилища, аналогов которому нет в других регионах, было приурочено к проведению

Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в апреле-мае этого года. Игорь Руденя сказал, что в 2018 году Верхневолжье вновь станет территорией проведения экспедиции.

Средства на возведение второго хранилища останков уже предусмотрены в областном бюджете на 2018 год.

Построенное в Ржеве сооружение вмещает останки более 1000 человек. Здание находится у центра патриотического воспитания на территории мемориального комплекса «Парк мира и примирения». Помещение площадью 150 кв. метров оборудовано стеллажами с металлическими полками и ячейками.

Справочно: В настоящее время поисковую деятельность на территории Верхневолжья ведут 54 отряда, в составе которых работают около 900 поисковиков. Более 600 из них – молодые люди в возрасте до 30 лет. С 1988 года, когда в регионе началась организованная поисковая работа, подняты и торжественно захоронены останки более 55 тысяч советских солдат и офицеров.

На новый уровень деятельность по увековечению памяти погибших бойцов в Тверской области вышла с проведением международной военно-исторической экспедиции «Калининский фронт», которая в 2016 и 2017 году прошла в Ржевском районе.

Инициативу Губернатора Игоря Рудени и председателя Российского военно-исторического общества, Министра культуры РФ Владимира Мединского о ежегодном проведении экспедиции на территории Верхневолжья поддержал Президент России Владимир Путин.

Пресс-служба Правительства Тверской области.