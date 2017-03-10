В Тверской области начнут производить железобетонные дорожные ограждения по австрийской технологии

В Австрии заключено соглашение о сотрудничестве компании «Дельта Блок Интернешнл ГМБХ» с тверской компанией АО ТЖБИ-4. Партнеры намерены наладить в Тверской области уникальное для России производство железобетонных дорожных ограждений с элементами пассивной системы безопасности. Документ подписан в рамках бизнес-миссии тверских предпринимателей, организованной в конце сентября региональным Центром поддержки экспорта при содействии Торгового представительства РФ в Австрийской Республике.

«Мы предпринимаем все необходимые усилия для того, чтобы инвестиционный климат Тверской области был максимально дружественным и открытым. Наша задача – сделать ставку на средний и малый бизнес, поскольку в нем занята значительная часть населения. Создание высокотехнологичных производств приоритетно для области», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

Планируется, что новая технологическая линия будет установлена и начнет свою работу в конце 2017-го – начале 2018-го года. Австрийские специалисты проведут наладку оборудования и обучение работников. Предприниматели уверены, что современная продукция, позволяющая повысить безопасность дорожного движения, будет востребована на федеральных и региональных трассах Тверской области и всей России.

Тверскую делегацию в Австрии представляли руководители восьми компаний Верхневолжья, реализующих проекты в сферах машиностроения, консалтинга, деревообработки, информационных технологий, производства одежды. Предприниматели посетили ряд австрийских предприятий, приняли участие в бизнес-форуме, а также провели двусторонние встречи в Федеральной палате экономики Австрии, обсудив перспективы сотрудничества с зарубежными коллегами.

Справочно: Экономическое сотрудничество Тверской области с Австрийской Республикой ведется и по ряду других направлений. В Торжке создано производство дымоходных систем компании «Шидель». В настоящее время в регионе планирует реализовать инвестиционный проект компания «Пфанл» по размещению производства хлебопекарных ингредиентов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.