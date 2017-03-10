День открытых дверей Банка России в Твери

В субботу 14 октября Банк России проведёт второй всероссийский День открытых дверей. Ждёт гостей и Отделение по Тверской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. «В этот день вы сможете посетить наш музей, стать слушателями лекций, которые помогут лучше разбираться в тонкостях личных финансов, и по направлениям деятельности Банка России. - отмечает управляющий Отделением Тверь Николай Комаров. - Мы подготовили интересные конкурсы и викторины. Гостям продемонстрируют оборудование, которое помогает определять подлинность банкнот и монет».

Чтобы 14 октября стать участником лекций и экскурсий в здании Банка России в Твери, необходимо записаться по телефону: 33-26-40. В день мероприятия для прохода в здание вам обязательно будет нужен паспорт.

День открытых дверей Банка России пройдёт 14 октября по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д.13 (вход со стороны улицы Вольного Новгорода).