БАНК РОССИИ:

Онлайн-уроки для инвесторов



Международная неделя инвесторов, в которой примут участие более 70 стран, пройдет с 2 по 8 октября. Банк России также присоединился к этому мероприятию.

Совместно с Московской Биржей мегарегулятор запланировал лекции, семинары, вебинары, проведение тематических конференций и конкурсов. В специальной серии онлайн-конференций заинтересованным участникам расскажут об основных инвестиционных продуктах, особенностях долгосрочного инвестирования, рисках и о том, как инвестору защитить свои права. Так, во вторник 3 октября спикером онлайн-конференции на тему < Грамотный инвестор оценивает добросовестность финансового посредника> станет директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. А в пятницу 6 октября всем желающим предоставляется возможность онлайн-общения с первым заместителем Председателя Банка России Сергеем Швецовым. Тема беседы - <Грамотный инвестор знает, как защитить свои права>. Вопросы спикерам можно направить заранее.

Мероприятие проходит впервые по инициативе Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO). Идея была одобрена государствами <большой двадцатки>. Ее проведение дает возможность странам - членам IOSCO объединиться для совместной работы по повышению уровня финансовой грамотности инвесторов и защите их прав на национальном и на международном уровне. Ожидается, что проведение Международной недели инвесторов в странах - членах IOSCO станет ежегодным.

Основная информация о событиях Международной недели инвесторов в России и график мероприятий опубликованы на сайте Банка России (cbr.ru).