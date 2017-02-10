В здании Речного вокзала в Твери идёт подготовка к обустройству временной кровли

Очередной этап аварийно-восстановительных работ стартовал в зданииРечного вокзала в Твери: ведётся подготовка к обустройству временной кровли. Ранее был завершён демонтаж аварийных конструкций бельведера.

Задачу провести первоочередные противоаварийные мероприятия на объекте поставил Губернатор Игорь Руденя. На эти цели из резервного фонда Правительства Тверской области направлено порядка 2,3 млн рублей.

Работы ведёт компания с большим опытом в данной сфере «Равелин», деятельность которой контролируют архитекторы и инженеры-реставраторы. Авторский надзор осуществляет создатель проекта противоаварийных мероприятий, инженер-реставратор, эксперт, аттестованный Министерством культуры РФ Алла Гусева.

В августе - начале сентября состоялись консультации с инженерами и архитекторами-реставраторами, создан проект противоаварийных работ, получено разрешение на их проведение. В сентябре демонтированы аварийные конструкции верхней части бельведера, аварийные колонны, укреплены отдельные участки центральной части строения.

Помимо обустройства временной кровли, в плане работ по консервации здания Речного вокзала предусмотрено декорирование баннером. По завершении аварийно-восстановительных работ начнётся подготовка документов для восстановления объекта.

В центральной части памятника архитектуры проведена фотограмметрия — сканирование новейшими приборами всех параметров и ценных архитектурных элементов. Это необходимо для создания обмерных чертежей, что позволит проводить воссоздание памятника архитектуры в точном соответствии с оригиналом.

Пресс-служба Правительства Тверской области.