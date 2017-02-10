В Тверской области выполнен ремонт дороги «Устюжна – Сандово – Молоково – Хабоцкое»

В Тверской области выполнен ремонт 6-ти км автодороги «Устюжна – Сандово – Молоково – Хабоцкое», которая связывает регион с соседней Вологодской областью. Работы велись с августа этого года.

«Мы привлекли достаточно серьезные деньги, они должны быть конвертированы в километры дорог, которые соответствуют требованиям федерального и регионального стандартов. Наша задача в этом году – заложить начало качественному процессу ремонта областных трасс», –обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Из 6-ти км отремонтированной автодороги более 2 км проходят по Краснохолмскому и около 4 км – по Молоковскому районам. На объекте уже выполнены все предусмотренные государственным контрактом работы. Подрядной организацией ООО «ЛВ-Сервис» отфрезеровано существующее и уложено новое асфальтобетонное покрытие, отремонтированы два съезда на автодороги второго класса «Малые Дельки – Кузнецково» и «Большие Дельки – Горка», укреплены обочины, нанесена дорожная разметка.

На отремонтированном участке произвели отбор проб асфальтобетона для дальнейшего подтверждения качества используемых материалов в строительной лаборатории Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области.

Справочно: Всего в текущем году на территории Верхневолжья планируется отремонтировать более 300 км региональных дорог, 190 км местных и около 300 тыс. квадратных метров дворовых территорий. Бюджет Дорожного фонда Тверской области составил более 8 млрд рублей. Объём финансирования из регионального бюджета увеличен почти на 1,4 млрд рублей по сравнению с прошлым годом.

Пресс-служба Правительства Тверской области.