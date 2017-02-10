Около 9 тысяч пожилых жителей Тверской области получают социальные услуги на дому

Наиболее востребованная социальная услуга среди жителей Тверской области старшего возраста — надомное соцобслуживание. В настоящее время её получают около 9 тысяч граждан. Соцработники приобретают продукты, лекарства, товары первой необходимости, прессу, оплачивают коммунальные услуги, оказывают помощь в приготовлении пищи, уборке, приносят книги из библиотеки.

«Задача новых поколений — создать условия для полноценной и благополучной жизни людей преклонного возраста, чтобы они не чувствовали себя одинокими, были окружены вниманием и заботой», — считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Всего в регионе проживают более 370 тысяч пенсионеров. В системе социальной защиты населения Верхневолжья функционируют 40 стационарных учреждений для престарелых и инвалидов на более чем 4600 мест. Сейчас в них пребывают 4419 пожилых людей.

В течение 10 лет в Тверской области реализуется программа «Социальный автомобиль», которая позволяет мобильно оказывать социальные услуги жителям сельской местности, осуществлять доставку маломобильных граждан в социальные и медицинские организации.

В первом полугодии 2017 года мобильными бригадами обслужено 6 441человек, бесплатной услугой «социального такси» воспользовались 7 209 человек. В прошлом году за счёт средств областного бюджета для службы соцзащиты приобретено 6 автомобилей, в текущем году планируется закупить ещё 10 машин.

Кроме того, ежегодно более 9 тысяч человек (97% от общего числа граждан, которые получают надомное обслуживание) пользуются услугой по доставке лекарственных препаратов на дом.

Востребована услуга пункта бесплатного проката средств социально-бытовой адаптации. За первые 6 месяцев текущего года её получили 982 пенсионера.

На базе комплексных центров социального обслуживания населения функционируют школы ухода за пожилыми людьми и инвалидами. В 2016 году курсы прошли 234 человека, с начала 2017-го — уже 139 человек.

На особом контроле областного Правительства — предоставление социальных услуг участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. В 2017 году 33 ветерана улучшили жилищные условия, более 900 граждан получили помощь на дому в рамках волонтёрских программ.

Пресс-служба Правительства Тверской области.