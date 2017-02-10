Компания B.Braun готова инвестировать 3 млрд рублей в развитие производства в Твери

29 сентября Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел встречу с генеральным директором ООО «Б.Браун Медикал» Михаилом Петуховым и генеральным директором ООО «Гематек» Максимом Захарченко. Обсуждались перспективы развития расположенного в Твери производства инфузионных растворов.

«Мы приветствуем инвестиции в Тверскую область, Российскую Федерацию и создадим самые комфортные условия, необходимые для работы. Готовы участвовать в продвижении вашей продукции, а также оказывать содействие в сертификации», - отметил Игорь Руденя.

Завод по производству инфузионных растворов ООО «Гематек» был запущен на территории Твери в 2005 году. В 2008-м предприятие приобрела немецкая компания B.Braun Melsungen AG - один из крупнейших в мире поставщиков медицинской и фармацевтической продукции.

Сейчас предприятие мощностью 38 млн флаконов в год работает круглосуточно, на заводе трудоустроено 250 человек, в основном – жители Твери. Ежегодные отчисления в бюджет региона составляют более 30 млн рублей.

«Видя возможность развития в Российской Федерации и конкретно в Тверской области, компания B.Braun рассматривает возможность локализации производства на имеющихся площадях и соседнем участке. Планируем проинвестировать более 3 млрд рублей в течение пяти лет», - сообщил Михаил Петухов.

Предполагается строительство производственно-логистического комплекса с поэтапным вводом производства медицинских изделий, шовных материалов, ортопедических имплантов, средств дезинфекции. Таким образом, компания в течение 10 лет планирует довести портфель производимой в России продукции до 2 тыс. наименований. Количество создаваемых рабочих мест – 250. После выхода предприятия на проектную мощность ожидаемый объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Тверской области составит более 86 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области