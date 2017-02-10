В Тверской области увеличен размер субсидий в сфере растениеводства

Размер субсидий для предприятий АПК Тверской области, которые производят элитные семена сельскохозяйственных культур и корма для животных, увеличен. Решение принято на заседании Правительства региона, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Доведение субсидий – это обеспечение динамики развития сельского хозяйства, основной инструмент государственной поддержки в АПК», — считает Игорь Руденя.

Решением Правительства Тверской области ставка субсидии для производителей элитных семян зерновых и зернобобовых культур увеличена на 1,6 тыс. рублей и составит 5,6 тыс. рублей на 1 га посевной площади. Для производителей кормовых культур ставка стала больше на 0,6 тыс. рублей и достигла значения 1 тыс. рублей на 1 га площади.

Элитными семенами зерновых в этом году засеяно 4,9 тыс. га, валовое производство — 6,8 тыс. тонн. В этой сфере работают 8 субъектов АПК Тверской области. По площадям и объёмам производства лидируют колхоз «Красный Октябрь» в Сонковском районе, колхоз имени Чапаева в Весьегонском районе, СПК «Надежда» в Молоковском районе.

В целом, по сравнению с 2016 годом, производство элитных семян зерновых культур в Тверской области увеличено более чем на 1,1 тыс. тонн.

Что касается кормов, то по состоянию на 29 сентября в хозяйствах региона заготовлено 21,1 центнеров кормовых единиц на условную голову скота, что составляет 114% от запланированного показателя.

Общий объём финансирования на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям Верхневолжья в области растениеводства в 2017 году составил 147,6 млн рублей. В том числе, 110,7 млн рублей — средства федерального бюджета, 36,9 млн рублей — региональной казны. Всего планируется просубсидировать посадки около 98,7 тыс. га сельскохозяйственных культур.

Это не только кормовые и элитные зерновые культуры, но и зерновые, озимые зерновые культуры, оригинальные и элитные семена картофеля, овощи открытого грунта.



Пресс-служба Правительства Тверской области