МОЛОЧНЫЕ РЕКИ ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ

В Тверской области впервые за много лет зафиксирован рост производства молока

За первые 8 месяцев 2017 года в Тверской области произведено более 128 тыс. тонн молока. Рост показателя отмечен впервые за много лет. Средний надой на корову в сельскохозяйственных организациях крупного и среднего бизнеса составил 4678 кг — на 217 кг больше, чем в 2016 году. За последние 5 лет продуктивность дойного стада увеличилась на 20%.

Согласно данным за август, по надою на одну корову сельхозпредприятия Тверской области занимают 4 строчку в рейтинге регионов Центрального федерального округа, а по приросту надоя на корову к соответствующему периоду прошлого года — 2 место.

«Наша задача — в большем объёме финансировать развитие поголовья молочного стада. Мы увеличили поддержку на инвестиционные затраты и планируем активнее субсидировать производство молока», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Президент Владимир Путин на совещании по развитию сельского хозяйства в Нечерноземье, которое прошло в Тверской области в июле 2016-го, говорил о необходимости проработки механизмов повышения эффективности молочного и мясного скотоводства.

На территории Верхневолжья в текущем году до 1,37 рубля увеличен размер субсидии для хозяйств АПК за один килограмм реализованного или отгруженного на собственную переработку молока. Это на 20% больше, чем средние показатели прошлого года. Кроме того, у предприятий, обеспечивших рост продуктивности коров в 2016 году, есть возможность получения повышенной субсидии в размере, увеличенном на процент прироста продуктивности.

Для выполнения задач по развитию молочного животноводства в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты. Введены в эксплуатацию животноводческие комплексы в АО «Агрофирма Дмитрова Гора» на 6 тыс. голов крупного рогатого скота, на 500 голов — в ЗАО «Калининское». Там же ведётся строительство ещё одной аналогичной фермы.

В рамках инвестпроекта ООО «Николаевская ферма» предусмотрено строительство молокоперерабатывающего завода для выпуска цельномолочной продукции, создание сырного производства, цеха детского питания, молочной товарной фермы на 3,5 тыс голов КРС. Уже запущен завод по переработке молока мощностью 100 тонн в сутки.

Новые промышленные площадки открыты и в АО «Агрофирма Дмитрова Гора», где производится до 200 тонн молока в сутки. По итогам 2016 года три племенные коровы «Дмитровой Горы» достигли рекордных по стране показателей по удоям молока.

Справочно: В январе-августе 2017 года в Тверской области отмечен рост производства и в направлении мясного животноводства.

Серьёзные успехи сделаны в свиноводстве, на долю которого приходится 60% от общего объема реализации скота и птицы на убой. Это стало возможным благодаря реализации инвестиционных проектов: ООО «Коралл» в Бежецком районе и АО «Агрофирма «Дмитрова Гора» в Конаковском районе. Впервые за всю историю статистического наблюдения поголовье свиней в хозяйствах всех категорий достигло отметки в 600 тыс. голов.

В целом с начала года производство скота и птицы на убой в регионе увеличилось на 11,6% к соответствующему периоду 2016 года и составило 128,3 тыс. тонн.

Пресс-служба Правительства Тверской области.