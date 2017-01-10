КАПРЕМОНТ В НОВОЗАВИДОВСКОМ

В школе поселка Новозавидовский Конаковского района проведут капитальный ремонт

Администрация Конаковского района приняла решение о проведении капитального ремонта в школе №2 поселка Новозавидовский. Работы планируется начать в 2018 году.

Основное здание школы построено в 1994 году. Имеются также два здания 1953 года постройки. Школа обеспечена тепло- и водоснабжением от поселковых централизованных сетей. В учреждении обучается 335 учеников.

В 2017-м за счет средств муниципального бюджета было проведено техническое обследование строительных конструкций объекта, результаты которого подтвердили необходимость капитального ремонта учреждения.

Как рассказал глава администрации Конаковского района Олег Лобановский, Собранием депутатов муниципального образования уже выделены средства в размере более 985 тыс. рублей на подготовку проектно-сметной документации. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика, который выполнит эти работы. После определения сметной стоимости будет принято решение об источниках финансирования капитального ремонта школы.

Иван САМОЙЛОВ.