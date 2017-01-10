В столице Верхневолжья прошёл I Тверской туристский форум

27 сентября, во Всемирный день туризма, в столице Верхневолжья состоялся IТверской туристский форум. Событие собрало более 120 человек: представителей региональных и муниципальных властей, отельного бизнеса и компаний-туроператоров, музеев, профильных общественных организаций, а также экспертов и потенциальных инвесторов.

Правительство Тверской области уделяет особое внимание развитию туризма. Поставлена задача за ближайшие 5 лет увеличить турпоток в регион в два раза — с 1,5 до 3 миллионов человек в год.

«Туризм — это единственная отрасль экономики, которая позволяет привлечь бесплатные инвестиции в регион. Он может и должен стать катализатором социально-экономического роста муниципальных образований Тверской области. Это стимулирует развитие малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест, даёт территориям дополнительные налоговые отчисления», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Со следующего года в регионе впервые начнётся реализация государственной программы «Развитие туристской индустрии на 2018-2023 годы». Она будет направлена, в первую очередь, на улучшение состояния туристической и дорожной инфраструктуры, привлечение инвестиций в создание гостиниц, этно-парков, негосударственных музеев, разработку новых маршрутов и программ.

На дискуссионных площадках I Тверского туристского форума обсудили повышение качества услуг в туристской сфере, успешный опыт функционирования отелей на территории Верхневолжья, развитие событийного туризма, создание авторских экскурсионных программ.

В ходе пленарной сессии заместитель Председателя Правительства Тверской области Александр Меньщиков и Министр туризма Иван Егоров ответили на вопросы представителей туриндустрии о ремонте дорог по туристическим направлениям, приведении в порядок ключевых объектов культуры и истории, развитии речного и спортивного туризма, поддержке региональных туристических компаний.

В рамках форума также состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа конкурса «Лучший в туризме», презентация проекта China Friendly, подписано соглашение о взаимодействии между Министерством туризма Тверской области и профессиональным объединением в сфере российско-китайского туризма «Мир без границ».

Пресс-служба Правительства Тверской области.