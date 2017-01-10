Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
1 октября – Международный день пожилых людей
Уважаемые жители Тверской области!
Сегодня в нашей стране и во всем мире отмечается Международный день пожилых людей.
Эта дата служит возможностью выразить глубокую признательность представителям старшего поколения, благодаря которым мы живем в свободном и сильном государстве. Их самоотверженным ратным и мирным трудом создана основа для современного развития Тверской области и всей страны.
Задача новых поколений – приумножить достижения отцов и дедов, создать условия для полноценной и благополучной жизни людей преклонного возраста, чтобы они не чувствовали себя одинокими, были окружены вниманием и заботой.
Благодарим ветеранов и пенсионеров за любовь к своему краю, самоотдачу и активное участие в жизни региона!
Желаем вам добра, мира, благополучия, долгие годы оставаться в здравии и хорошем расположении духа. Пусть вас всегда окружают любовь и поддержка близких людей!
Губернатор Тверской области И.М. Руденя.
Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!
От всей души поздравляем вас с замечательным, теплым и красивым праздником — Днем пожилого человека!
Цель этого праздника – привлечь внимание общественности к проблемам людей пожилого возраста, обеспечить им участие в общественной, культурной, экономической жизни нашего района и создать все условия для поддержания достоинства людей старшего поколения. Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, пожилым жителям района за многолетний добросовестный труд, за ваш опыт, доброту и мудрость!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, веры, надежды и любви!
С уважением,
депутат ЗС Д.И. Дородных,
глава Конаковского района Л.А. Козлова,
глава администрации Конаковского района О.В. Лобановский.