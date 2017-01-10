1 октября – Международный день пожилых людей

Уважаемые жители Тверской области!

Сегодня в нашей стране и во всем мире отмечается Международный день пожилых людей.

Эта дата служит возможностью выразить глубокую признательность представителям старшего поколения, благодаря которым мы живем в свободном и сильном государстве. Их самоотверженным ратным и мирным трудом создана основа для современного развития Тверской области и всей страны.

Задача новых поколений – приумножить достижения отцов и дедов, создать условия для полноценной и благополучной жизни людей преклонного возраста, чтобы они не чувствовали себя одинокими, были окружены вниманием и заботой.

Благодарим ветеранов и пенсионеров за любовь к своему краю, самоотдачу и активное участие в жизни региона!

Желаем вам добра, мира, благополучия, долгие годы оставаться в здравии и хорошем расположении духа. Пусть вас всегда окружают любовь и поддержка близких людей!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.