1 октября – Международный день пожилых людей

posted by Максим Малахов on вс, 10/01/2017 - 10:13

1 октября – Международный день пожилых людей

 

Уважаемые жители Тверской области!

Сегодня в нашей стране и во всем мире отмечается Международный день пожилых людей.

Эта дата служит возможностью выразить глубокую признательность представителям старшего поколения, благодаря которым мы живем в свободном и сильном государстве. Их самоотверженным ратным и мирным трудом создана основа для современного развития Тверской области и всей страны.

Задача новых поколений – приумножить достижения отцов и дедов, создать условия для полноценной и благополучной жизни людей преклонного возраста, чтобы они не чувствовали себя одинокими, были окружены вниманием и заботой.

Благодарим ветеранов и пенсионеров за любовь к своему краю, самоотдачу и активное участие в жизни региона!

Желаем вам добра, мира, благополучия, долгие годы оставаться в здравии и хорошем расположении духа. Пусть вас всегда окружают любовь и поддержка близких людей!

 

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

 

 

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!

От всей души поздравляем вас с замечательным, теплым и красивым праздником — Днем пожилого человека!

Цель этого праздника – привлечь внимание общественности к проблемам людей пожилого возраста, обеспечить им участие в общественной, культурной, экономической жизни нашего района и создать все условия для поддержания достоинства людей старшего поколения. Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, пожилым жителям района за многолетний добросовестный труд, за ваш опыт, доброту и мудрость!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, веры, надежды и любви!

 

С уважением, 

депутат ЗС Д.И. Дородных, 

глава Конаковского района Л.А. Козлова, 

глава администрации Конаковского района О.В. Лобановский.

 

 

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