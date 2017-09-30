В Тверской области увеличена поддержка льноводства

29 сентября, Губернатор Игорь Руденя провел очередное заседание Правительства Тверской области. Основным вопросом повестки дня стала поддержка производства льна в регионе.

Льноводство является традиционной подотраслью сельского хозяйства Верхневолжья. Затраты на производство льна в несколько раз превышают расходы на выращивание зерновых и других культур. Поэтому Правительство Тверской области последовательно наращивает поддержку льносеющих предприятий. В этом году на проведение весенне-полевых работ льноводам предоставлена субсидия из расчета 1,8 тыс. рублей за тонну льноволокна. Сегодняшнее решение позволит получить к этим средствам еще более 4,6 тыс. рублей за тонну. Губернатор Игорь Руденя поставил задачу увеличить поддержку льноводства в 2018 году.

«Поручаю Министерству сельского хозяйства более интенсивно работать с Минсельхозом и Минпромторгом России, чтобы обеспечить максимальное и комплексное федеральное участие в развитии льняного комплекса Тверской области. Это и программы по обновлению технических мощностей, и субсидии, и возможность участия в специализированных мероприятиях, и демонстрация нашей продукции на российских и зарубежных выставочных площадках», - подчеркнул Игорь Руденя.

Глава региона поручил также подготовить предложения по дополнительным мерам технического обновления подотрасли и создать в 2018 году условия для роста количественных и качественных показателей в льняном комплексе. В том числе это касается увеличения посевных площадей.

В регионе уже создаются условия для увеличения производства льна. В последние годы ряд предприятий, занимающихся льнопереработкой, провели модернизацию производств и теперь готовы принимать большие объемы короткого льноволокна, рынок сбыта которого ранее в Тверской области был ограничен. Теперь только Ржевская чесальная фабрика и Кашинский льнозавод смогут перерабатывать вдвое больше производимого ежегодно в регионе короткого волокна, что наряду с ростом финансовой поддержки станет стимулом для отраслевых предприятий увеличивать посевные площади и объемы производства культуры. Справочно: В льняном комплексе Тверской области действуют 22 льносеющих хозяйства, 6 льнозаводов, 2 льносеменоводческие станции. В отрасли работают более 600 человек. В 2017-м льноводы ожидают повышения урожайности культуры с прошлогодних 7,4 ц/га до 8,2 ц/га.

В целом в 2017 году объем поддержки сельского хозяйства в Тверской области вырос на 60% и составляет свыше 2,5 млрд рублей. Более чем 1,9 млрд рублей хозяйства региона уже получили.

Пресс-служба Правительства Тверской области