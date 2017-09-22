В 2017 году в Тверской области 33 ветерана Великой Отечественной войны улучшили жилищные условия

Оказание поддержки и предоставление социальных услуг участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в Тверской области находится на особом контроле регионального Правительства. Одно из важнейших направлений работы — улучшение жилищных условий. В этом году в более комфортные дома и квартиры переехали 33 ветерана. На эти цели в бюджет Верхневолжья из федеральной казны поступило свыше 45,8 млн рублей. Размер субсидии составил более 1,3 млн рублей.

«Своим мужеством, стойкостью и героизмом ветераны и труженики тыла внесли неоценимый вклад в будущее своих потомков. Обеспечить достойные условия жизни поколения победителей — одна из наших главных задач», — считает Губернатор Игорь Руденя.

С 2008 года, когда началась реализация соответствующего указа Президента Российской Федерации, на территории Тверской области жилищные условия улучшили 4752 ветерана Великой Отечественной войны.

Всего в настоящее время в регионе проживают 28298 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вдов погибших в годы войны, тружеников тыла.

В 2017 году к Дню Победы единовременную денежную выплату получили 4739 ветеранов. Решением Игоря Рудени её размер повышен до 2,5 тыс. рублей. В областном бюджете по этому направлению было заложено около 10 млн рублей.

Кроме установленных денежных выплат ветераны могут воспользоваться различными социальными услугами. Это пункт проката необходимых вещей и оборудования, социальное такси, помощь в ремонте помещений, прохождение диспансеризации, обеспечение лекарствами на дому, санаторно-курортное лечение, материальная помощь. Более чем 1650 пожилым людям бесплатно предоставлены различные социальные услуги на дому.

Органы соцзащиты ведут мониторинг социального положения ветеранов, в первую очередь, одиноко проживающих, чтобы выявить потребность в социальном обслуживании.

Адресную поддержку ветеранам в уборке дома, уходе за приусадебными участками оказывают волонтёры. В рамках акции «Спешите делать добро» за первое полугодие 2017 года такая помощь предоставлена 901 жителю Тверской области. В числе других добровольческих акций «Весенняя неделя добра», «Чистые окна», «Ветеран живет рядом», «Дорогою добра».

Пресс-служба Правительства Тверской области