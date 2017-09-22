В Твери состоялся гала-концерт фестиваля «Мои года - моё богатство»

В Тверской области проходят мероприятия, приуроченные к Дню пожилого человека, который отмечается в России 1 октября. Наиболее масштабное из них – областной фестиваль творчества клубов по интересам граждан пожилого возраста «Мои года - мое богатство». 28 сентября в Твери состоялся гала-концерт фестиваля, в нем приняли участие граждане пожилого возраста, ветераны, активисты общественных организаций и объединений пенсионеров, молодежь.

Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача усилить и систематизировать работу по поддержке пожилых граждан.

«Это чрезвычайно важная задача. Отношение общества к пожилым людям, к своим собственным гражданам говорит о зрелости этого общества», — считает глава государства.

В Тверской области проживают порядка 370 тысяч людей пожилого возраста. По мнению Губернатора Игоря Рудени, работа социальных служб должна быть выстроена так, чтобы необходимые формы поддержки были доступны каждому из них.

«Необходимо, чтобы каждый представитель старшего поколения получал поддержку в полном объёме, жил в комфортных условиях», — отметил Игорь Руденя.

Важным направлением этой работы является создание условий для активного досуга пожилых граждан. В Тверской области действуют клубы по интересам, где старшее поколение имеет возможность заниматься творчеством, передавать свои знания молодежи.Областной фестиваль таких клубов проводится в Тверской области с 2007 года. В 2017-м в муниципальном этапе приняли участие более 1500 человек из 184 клубов, работающих в 37 муниципальных образований Тверской области.

Финалисты - 16 организаций из Твери, Кимр, Ржева, Краснохолмского, Нелидовского, Лихославльского, Фировского районов и Осташковского городского округа представили свое творчество на гала-концерте.

Справочно: В декабре 1990 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций постановила считать 1 октября Международным днём пожилых людей. В Российской Федерации этот праздник отмечается с 1992 года. День пожилых людей рассматривается как еще одна из возможностей проявления внимания и благодарности тем, кто в активный период жизни внес свой вклад в развитие страны.



Пресс-служба Правительства Тверской области