Игорь Руденя ознакомился с ходом заготовки кормов в ЗАО «Калининское»

На сельхозугодьях Тверской области подходит к завершению уборочная кампания. 28 сентября Игорь Руденя посетил ЗАО «Калининское», где идёт заготовка кормов для животноводческого комплекса. В частности, Губернатор побывал на кукурузном поле в районе деревни Дубровки и пообщался с механизаторами, которые работают на участке. В поездке также приняли участие член Совета Федерации РФ Андрей Епишин, представители регионального Правительства.

«Сельское хозяйство — одна из основ региональной экономики. Важно, чтобы на аграрных предприятиях была хорошая техника и, главное, квалифицированные сотрудники», — отметил Игорь Руденя.

Общая площадь земель ЗАО «Калининское» — 4 тыс. га, из них 500 га занято посадками кормовой кукурузы. В этом году хозяйство планирует заготовить порядка 30 тыс. тонн кормов для крупного рогатого скота: 15 тыс. тонн кукурузного силоса, столько же — травяного. В процессе задействовано более 50 единиц техники, часть машин приобретена по программе Росагролизинга.

Глава региона осмотрел также животноводческие фермы ЗАО «Калининское» в Литвинках, посёлке Загородный и цех по переработке, где производят цельное молоко, кефир, творог, сметану, йогурт. В настоящее время на предприятии содержат 2,5 тыс. голов скота, из них 1 тыс. — дойное стадо. Ежедневный надой составляет 30 тонн молока. В текущем году хозяйство планирует увеличение объёмов производства.

С 2016 года в ЗАО «Калининском» при содействии Правительства Тверской области реализуется инвестиционный проект по строительству нового животноводческого комплекса в Загородном на 500 голов нетелей крупного рогатого скота. При выходе на проектную мощность годовой объём выращивания молодняка составит 130 тонн. Открытие новой фермы запланировано на следующий год.В ходе поездки Игорь Руденя встретился с жителями Литвинок. Сейчас в посёлке идёт ремонт четырёх дворовых территорий по проекту «Городская среда», который инициирован по поручению Президента РФ Владимира Путина. Решения об установке детских площадок и обустройстве парковок приняты исходя из пожеланий граждан.

По окончании работ завершится программа ремонта дворов, начатая в Литвинках в прежние годы: благоустроены будут все территории, прилегающие к многоквартирным домам. Поддержку в озеленении и других видах работ поселению оказывает ЗАО «Калининское».

Справочно: На территории Тверской области входят в завершающую стадию работы по заготовке кормов для животноводства. По состоянию на начало недели, травы скошены на площади 150 тыс. га, заготовлено более 200 тыс. тонн сена, 143 тыс. тонн сенажа, 168 тыс. тонн силосной массы.

С учётом остатков прошлого года заготовлено 21,1 центнера кормовых единиц на условную голову скота, что составляет 114 % от запланированного показателя.



Пресс-служба Правительства Тверской области