А туристом быть непросто!

Каждую осень в конце сентября молодежь Конаковского района собирается на спортивно-туристический праздник, посвященный Всемирному дню туризма. Он организуется отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района совместно с МЦ «Иволга». В этом году праздник перешагнул черту своего десятилетия. За эти годы место проведения неоднократно менялось: сначала это был берег Волги в Конакове, проводился он и в селе Завидово, но интереснее всего получалось в конаковском бору. Вот и 27 сентября у лыжной базы Конаковской ДЮСШ собрались те, кто жизни не мыслит без туризма, чтобы посоревноваться в туристических навыках: умении правильно ориентироваться, преодолевать различные препятствия, развести костер, поставить палатку и так далее. Не обошлось и без конкурса стенгазет. А началось все с приветствия команд, в которых они заявили о себе в этапе «Визитная карточка».

От имени главы администрации Конаковского района О.В.Лобановского и главы района Л.А.Козловой, всех участников поздравила заместитель главы администрации А.А.Бородина.

Всего участие в турпразднике приняли пять команд. За право называться лучшими туристами боролись ребята и девчонким из Конаковской вечерней школы, сразу две команды из Новозавидовской школы, из конаковской школы № 2 и команда из средней школы № 8 г. Конаково. Помимо приветствия и стенгазет, команды приняли участие в традиционном КТМе (контрольно-туристический маршрут), ориентировании на местности, преодолении препятствий посредством «тарзанки», перемещении по веревочной «звездочке» и «паутине» с колокольчиками. В общем, фантазии у организаторов хватило на шесть довольно-таки сложных этапов.

Соревнования длились около трех часов, включая подведение итогов. В результате 1 место заняла команда «Триумф» (МБОУ СОШ № 2 г. Конаково), 2 место – у команды «Атлант» (вечерняя школа) и 3 место – у команды «Рюкзачок» (МБОУ СОШ п. Новозавидовский).

Все призеры получили дипломы и кубки.

Конечно, пять команд – это совсем немного. Жалко, что в празднике не приняли участие те, кто делал это раньше. Как мы выяснили, в некоторых школах дети даже не знали, что праздник проводится. Ведь чем больше народу, тем веселее, не так ли? Но традиция отмечать День туризма веселым и интересным праздником живет, и итоги такого праздника радуют вне зависимости от количества участников, погодных условий, штрафных очков и проигрышей. Ведь главное – та незабываемая атмосфера юношеского задора, азарта и позитива, которая всегда сопутствует конаковскому дню туризма!

Наша справка.

Всемирный день туризма отмечается ежегодно 27 сентября. Праздник учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации еще в 1979 году в испанском городе Торремолино. Дата была выбрана потому, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации. Этот день призван привлечь внимание к важности туризма и его значению.