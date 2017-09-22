С ЮБИЛЕЕМ, БОРИС ТИМОФЕЕВИЧ!

Уважаемый Борис Тимофеевич! Примите самые сердечные поздравления с юбилейной датой - 85-летием со дня вашего рождения. Ваш огромный жизненный и профессиональный опыт нашел свое достойное воплощение в создании многочисленных книг и фильмов. Вы прожили яркую, насыщенную жизнь, и многие моменты стали основой для ваших произведений. Благодаря профессионализму, неиссякаемой энергии и активной жизненной позиции вы по праву снискали авторитет среди коллег.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долголетия, мира, счастья всему кругу ваших близких и друзей, новых ярких страниц в вашей творческой биографии, творческого долголетия, счастья, успехов и всего самого доброго.

С уважением депутат ЗС

Д.И.Дородных, глава Конаковского района Л.А.Козлова,

глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский.

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27 сентября свой 85-й юбилей отметил один из самых талантливых писателей России, самый прославленный писатель нашего края, член Союза писателей СССР и России, Почетный гражданин Конаковского района Борис Тимофеевич Воробьев. Его произведения печатаются рядом с произведениями Д. Лондона, Д. Кервуда и, по отзывам многих читателей, даже превосходят их по глубине и силе воздействия. Он родился в поселке Редкино в скромной рабочей семье, детство прошло в посёлке Радченко, учился в Городенской школе. С детства бредивший морем, он окончил Выборгское военное училище и 8 лет служил на Балтике, затем в Камчатской военной флотилии. После демобилизации оканчивает исторический факультет МГУ. Его писательский дебют состоялся в 1965 году - вышел в свет сборник «Убу». Многие его произведения автобиографичные. 35 лет работал в издательстве «Молодая гвардия», в журнале «Вокруг света».

Самая большая слава досталась его повести «Весьегонская волчица». Наверное, не найдется человека, который не читал бы ее или не смотрел одноименный фильм. В 1999 году Б. Воробьёв вернулся в родные места. Продолжает писать Борис Тимофеевич и в свои 85. Юбилей он отметит выходом новой книги «Они сражались за Родину» о героях Великой Отечественной войны, которых он знал лично.

Коллектив газеты «Заря» искренне поздравляет давнего друга редакции с юбилеем! Здоровья вам, Борис Тимофеевич, долголетия, оптимизма и новых почитателей вашего творчества!