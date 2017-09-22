МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В Юрьево-Девичьем избрали

председателя Совета депутатов



На прошлой неделе на странице «Местной власти» мы рассказали о том, что в сельском поселении «Завидово» состоялось первое заседание Совета депутатов, где был избран председатель Совета.

Такое же мероприятие прошло 22 сентября в Юрьево-Девичьевском сельском поселении.

Поздравить депутатов нового созыва приехали: Людмила Козлова - глава Конаковского района и Сергей Фомченко - председатель территориальной избирательной комиссии. Пожелав народным избранникам плодотворной работы, успехов, сил и позитивных свершений, Сергей Фомченко вручил депутатам их удостоверения.

В ходе заседания тайным голосованием председателем Совета депутатов Юрьево-Девичьевского поселения был избран Сергей Шахов.

Также была создана депутатская фракция партии «Единая Россия», руководителем которой избран Евгений Штраух.

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Напомним, что выборы депутатов в Советы депутатов состоялись 10 сентября. По результатам голосования в Юрьево-Девичьевском сельском поселении были избраны 7 депутатов, из которых: 5 - представители партии «Единая Росия» и 2 - самовыдвиженцы.

Ещё раз поздравляем вновь избранных депутатов и желаем им плодотворной работы на благо своей малой родины.

Конаковский район принял участие в 23

международной туристской выставке «Отдых Leisure-2017»



С 19 по 21 сентября в Москве проходила 23 международная туристская выставка «Отдых Leisure 2017». «Отдых Leisure» - ведущая международная осенняя туристская выставка в России и странах СНГ, которая проводится с 1995 года. Ежегодно событие собирает ведущих операторов, турагентства, отельеров, руководителей профильных органов власти для обмена опытом и создания деловых связей. В этом году выставка объединила более 670 участников из 64 стран и регионов России.

Активное участие в работе выставки приняла делегация Конаковского района, в состав которой вошли Дмитрий Брехов - и.о. первого заместителя главы администрации Конаковского района; Аггюль Бородина – заместитель главы администрации Конаковского района, Татьяна Скрандовская – главный специалист отдела экономики администрации Конаковского района, а также представители «Молочной здравницы», «Долины иволги», «Конаковских конюшен» и «Ольгино».

Организовать участие в выставке было непросто: нужно продумать сценарий выступления, чтобы необычно и интересно; подготовить печатную продукцию организаций; проработать с представителями форму подачи себя. Но с этим уверенно справились сотрудники районной администрации, которых по прошествии выставки благодарили за помощь и поддержку участники.

«Автобусную экскурсию» по карте Конаковского района для всех желающих не один раз провела Татьяна Скрандовская.

«Дамы и господа, спешите занять места! Автобус отправляется - экскурсия начинается», - с таких слов началось увлекательное путешествие в Конаковский район. В ходе небольшого рассказа зрители узнали о Храмовом комплексе «Завидово», который поразил всех своей историей, а нынешние музеи на территории комплекса, о которых рассказала Татьяна, никого не оставили равнодушными.

Далее все переместились в лаунж-атмосферу отеля Radisson, где есть все, что можно предложить гостям, уставшим от столичной суеты: номера с видом на водную гладь реки, спа-центр с бассейном и саунами, песчаный пляж, несколько ресторанов и баров, ночной клуб, барбекю-беседки, анимация и детский клуб. А любители спорта оценят чемпионское гольф-поле, водные виды спорта, батут, скалодром. Гостям доступны теннис, футбол, баскетбол, прогулки на лошадях, пляжный волейбол, минигольф, прокат велосипедов, рыбалка, прогулки на яхте и многое другое.

Еще одно очаровательное место, которое может предложить посетить Конаковский район, - Комплекс отдыха Завидово Глав УПдК при МИД России. На протяжении десятилетий это место принимает у себя гостей не только из России, но и из-за рубежа.

Затем все зрители переместились в загородный парк- отель «Долина иволга», который расположен меж красивейших сосен и который гармонично вписывается в естественный природный ландшафт. Домики, боулинг, бильярд, русская баня, открытые летние веранды - это все ждет вас в «Долине иволги».

А отсюда уже недалеко и до гостиничного комплекса «Ольгино». Окружившим выставочный стенд Конаковского района было предложено на секунду закрыть глаза и перенестись в детство, когда каждый из нас мечтал быть принцессой или сказочным рыцарем. Именно в царскую атмосферу попадаешь, когда приезжаешь в «Ольгино». Архитектура комплекса выполнена в стиле старинных дворцовых ансамблей, прекрасно гармонирующих с окружающей природой. А недалеко от этого чудного места, в пансионате Карачарово, проводятся самые настоящие средневековые балы! Дамы в исторических вечерних платьях, кавалеры во фраках...

И вот мы уже в районном центре – г. Конаково, где можно посетить краеведческий музей, музей фаянса, где выставляются уникальные коллекции фаянсовых изделий.

А дальше можно отправиться на «Конаковские конюшни», где ежегодно проходят международные соревнования. Но посмотреть здесь можно не только на лошадей, также тут работает контактный зоопарк, есть ресторан и уютная гостиница. Заметим, что это прекрасное место находится вдали от городского шума и суеты в д.Сажино.

А теперь можно и отведать кошелевского сыра. Новый бренд Конаковского района уже широко известен не только в Тверской области. Продукция «Молочной здравницы» никого не оставила равнодушным. Продегустировать конаковские сыры хотел каждый, а многие спешили записаться на экскурсии. Ну а любителям отдыха на природе, с гитарой да палатками, было предложено отправиться на другой берег Волги, куда под известные звуки «Марша славянки» желающих доставит одноименный паром.

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Да, и все же богат Конаковский район на живописные места, где отдых по душе найдет себе каждый. И на выставке этот факт отметили многие: московские турагентства, которые занимаются внутренним туризмом, спешили скорее обменяться контактами с представителями туристических объектов Конаковского района.



Работа в поселениях продолжается



Состоялась рабочая встреча главы администрации Конаковского района Олега Лобановского с депутатами и руководством Ручьевского сельского поселения.

Во встрече также приняли участие заместители Олега Владимировича. В ходе совещания обсудили главный вопрос, касающийся строительства новой котельной в д. Ручьи.

Как мы сообщали ранее, администрацией Конаковского района в этом году приняты полномочия по отоплению и горячему водоснабжению от четырех поселений, среди которых и Ручьевское. Проведя обследование существующей котельной, районными властями было принято решение - строить новую. Строительство пройдет в два этапа. Недавно состоялись торги, где определился подрядчик, который будет выполнять первый этап работ - строительство котельной. Стоимость этих работ составляет порядка 17,2 млн рублей, среди которых: 14,5 млн рублей - средства из областного бюджета; более 2,7 млн рублей - из районного.

Участники совещания обсудили подготовку детского сада и школы к новому учебному году. Был затронут вопрос и о финансовом оздоровлении бюджета поселения, о котором подробно рассказала заместитель главы администрации Конаковского района Наталья Василенко. На данный момент глава Ручьевского сельского поселения Анна Земскова и депутаты поселения прорабатывают этот вопрос.

Также в ходе встречи Олег Владимирович побывал в сельском ДК и библиотеке. Посетил существующую котельную, где идет подготовка к новому отопительному сезону, а также побывал на площадке, где в скором времени построят новую, современную котельную.



Новый сезон

4 октября в Доме музыки (бывший концертный зал ЗСК) состоится открытие нового творческого сезона. И как! С выступления прославленного камерного хора Московской консерватории. Художественный руководитель и дирижер – лауреат премии правительства Москвы профессор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского Александр Соловьев. В программе: сочинения отечественных композиторов XX-XXI веков для хора a cappella, обработки народных песен, любимые песни. Начало в 18 часов.



Конаковский район

принял участие в областном

«Экологическом десанте»



16 сентября в рамках проведения Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий во всей Тверской области прошел субботник «Экологический десант».

Конаковский район не остался в стороне от этого масштабного события.

Сотрудники администрации Конаковского района несмотря на непогоду отважно пошли на уборку береговых линий, разделившись на два отряда. Одни убирали берег Волги, другие - берег Донховки. Вместе с ними убирались и сотрудники районного молодежного центра «Иволга».

Также ученики и педагоги всех образовательных учреждений района присоединились к массовому субботнику, многие из них очищали от мусора и уже опавших листьев пришкольные территории.

Некоторые школьники совместно с педагогами вышли на субботник к братским могилам, где осуществляли прополку, уборку старых листьев и веток.

Общими силами было собрано более 230 пакетов мусора и очищено более 80 площадок. Акция в Конаковском районе прошла масштабно и весело.

Пресс-служба администрации Конаковского района