Мы – редкинцы, и это звучит гордо!

23 сентября в Редкине прошел День городского поселения. Уже с 10 утра на площади перед ДК «Химик» были открыты праздничная ярмарка и детские аттракционы. Погода в этот день как будто приготовила свой подарок жителям поселка – тепло, солнечно. Детвора развлекалась на каруселях, объедалась сладкой ватой, попкорном и разрисовывала свои лица аквагримом.



Программа всего дня празднования была насыщенная и разнообразная. В муниципальном парке «Редкино» прошла акция «Зеленый десант», в рамкам которой было высажено более 100 саженцев, а после посадки все смогли отведать в «Русской чайной» авторский чай от преподавателя биологии МБОУ СОШ № 3 Валерия Нотова. Для жителей, увлекающихся спортом, на стадионе «Победа» состоялся футбольный матч между командами «Редкино» и «Волочанин» из Вышнего Волочка.

С 12 часов на площади около Дома культуры «Химик» развернулся целый городок аттракционов, одних батутов различных размеров насчитывалось 7 видов. В 15.00 всех любителей вкусно поесть ждали на фестивале еды «Ресторанный день». В фойе ДК «Химик» открылись однодневные рестораны. «Виктор и К» представил своим гостям вкуснейший плов, чай и разнообразную выпечку, «Куманек» предлагал всем желающим отведать настоящих украинских вареников с картошкой, «Хоровая чайхана» угощала пирогами, оладьями, вареньем нескольких сортов и вкусным чаем по необычным рецептам.

В 16.00 в большом зале Дома культуры «Химик» началась торжественная церемония открытия праздника. Как отметил глава администрации поселка Редкино Сергей Орлов, обращаясь с поздравительными словами к своим землякам, этот день по праву объединяет всех, кто здесь родился и вырос, живет, работает и учится. Этот день объединяет всех тех, кто любит свой поселок и делает все, чтобы быть здесь полезным, нужным.

Глава Конаковского района Людмила Козлова - в Редкине частый и желанный гость. И, конечно, в день празднования она не могла не приехать поздравить своих коллег и жителей с Днем поселка. Отдельно отметила саму организацию празднования – вся площадь перед ДК буквально утопала в цветах, а главным украшением, конечно же, были улыбки счастливых детей. Слова благодарности были сказаны и в адрес главы администрации Сергея Орлова и депутатского корпуса: «Вы работаете на благо поселка и его жителей, это можно видеть по огромным изменениям, которые здесь произошли. Редкино развивается, строится и благоустраивается, являясь сегодня для многих поселений Конаковского района образцовым примером правильного хозяйствования», - отметила Людмила Козлова.

Но все же главное в каждом поселении – это люди. За многолетний труд, активную жизненную позицию, развитие ветеранского движения, организацию вовлечения старшего поколения в общественную жизнь поселка Почетной грамотой главы Конаковского района была награждена председатель редкинской ветеранской организации Галина Григорьевна Васильева. За активное участие в общественной жизни поселка Почетные грамоты главы Конаковского района были вручены Валерию Нотову, учителю биологии средней школы № 3, и директору редкинской межпоселенческой библиотеки Ирине Постниковой.

Благодарственные письма в этот день были и от администрации поселка Редкино. За активное участие в мероприятиях, посвященных празднованию поселения, Сергей Орлов вручил их Валерии Булавкиной, коллективам ДК Химик: вокальному ансамблю «Притоки» и народному академическому хору, Елене Ипполитовой и Егору Банину. Поздравили своих коллег и гости из других поселений. Александр Нечаев, глава городского поселения поселок Козлово, родился и вырос именно здесь, и, как сам говорит, Редкино – моя малая родина. Он также отметил, как заметно меняется жизнь редкинцев, как благоустраивается территория, ремонтируются дороги и объекты ЖКХ.

Творческие коллективы ДК «Химик» в этот день приготовили жителям и гостям праздника настоящий подарок – праздничный концерт с участием именитых и только начинающих звездочек сцены. Народный академический хор, вокальный ансамбль «Притоки», именитый танцевальный коллектив «Эдельвейс», шуточные ирландские танцы Елены Ипполитовой и Егора Банина, великолепные выступления солистов ДК Василисы Веденеевой, Анны Якушовой, Ксении и Кристины Тихоновых, Валентины Антонюк, Елены Ипполитовой – зал буквально взрывался аплодисментами после каждого номера. А в 20.00 на площади около ДК началась концертная программа «Праздничный калейдоскоп» с участием приглашенных гостей - группы «C.D.Band (Cool Dudes Band)», солистов Витальяны и Владимира Федорова, а в 22.00 небо над поселком украсил праздничный фейерверк.

Ольга Глотова.