Медаль «Родившемуся в Тверской области»

22 сентября в отделе загс администрации Конаковского района состоялась торжественная церемония вручения памятных медалей «Родившемуся в Тверской области».



Отметим, что это уже вторая церемония. Впервые такое событие состоялось 1 июня этого года, и тогда награды вручили 10 новорожденным. А в этот раз свою первую награду получили ещё четыре семьи: Катихины, Курцевы, Савельевы и Саидовы. Уже по традиции сначала представили все семьи и познакомили с именами новорожденных. Затем состоялось вручение памятных подарков, медалей и цветов.

Поздравила родителей с таким важным и значимым событием Людмила Козлова - глава Конаковского района:

- Уважаемые родители, я искренне поздравляю вас! Пусть ваши малыши растут здоровыми и счастливыми. И пускай эта медаль станет одной из первых многочисленных достижений вашего ребёнка!

С наилучшими пожеланиями Людмила Алексеевна вручила семьям их награды. А спонсорскую поддержку в проведении мероприятия оказали МУП «Центральная районная аптека № 20», сотрудники которой собрали для малышей подарочные наборы; и Свадебное агентство “PRESTIGE” в лице Светланы Колесовой, которая помогла создать праздничную, красивую и оригинальную атмосферу зала, в котором состоялась церемония награждения, и фотограф Любовь Космачева. Ещё раз поздравляем малышей и их родителей и выражаем огромную благодарность нашим спонсорам.