ЭНЕРГЕТИКИ КОНАКОВСКОЙ ГРЭС НАГРАДИЛИ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА PLAYENERGY-2016 КОМПАНИИ ENEL

25 сентября в актовом зале Конаковской ГРЭС состоялось награждение победителей национального и регионального этапов международного образовательного проекта PlayEnergy-2016 компании Enel.



Победителями национального этапа и обладателями главного приза – поездки в Италию - стали уральские школьники. Именно их проект «Энелджайзер – витамины будущего» был признан лучшим на региональном и национальном этапах конкурса. В восьмом сезоне проекта, который прошел под девизом «Покажи свою энергию», учащимися 14 учебных заведений Конаковского района, включая школы, энергоколледж и центр внешкольной работы, было представлено на суд компетентного жюри 27 проектов.

Торжественная церемония началась с вступительного слова директора Конаковской ГРЭС Ильи Борисовича Новожилова. На церемонии также присутствовали высокопоставленные гости, среди которых были глава Конаковского района Людмила Алексеевна Козлова, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Агюль Арифовна Бородина, начальник управления образования Конаковского района Ольга Юрьевна Булгакова, заведующий отделом мониторинга и организационной работы управления образования Людмила Юрьевна Гурьянова.

В младшей возрастной категории (5-8 классы) первое место занял проект «Экодом» учеников 6-7 классов МБОУ СОШ № 9. Ребята представили жюри красочный макет, в котором все было продумано до мельчайших деталей. «Экодом» - это купольное строение, в котором для обогрева используется биотопливо, а также возобновляемые источники энергии (солнце, ветер). Форма дома и материалы, из которых он построен, позволяют получить недорогое, с точки зрения затрат на отопление и освещение, загородное жилье. Второе место было присуждено ученикам 7 класса МБОУ СОШ д. Вахонино. Ребята представили проект под названием «Энергия игры». Школьники разработали целую настольную игру «ТРИ-Э» (Экология. Эмоции. Энергия) и, чтобы наглядно продемонстрировать ее суть, сыграли один раунд с членами жюри. Третье место досталось проекту «Освещение поселка», который был представлен учениками 8 класса МБОУ СОШ п. Изоплит. В номинации «Особо понравившийся проект» в младшей возрастной категории победили ученики 6 класса МБОУ СКШ №4, которые представили проект «Энергия на дороге. Энергетический мост».

Среди старшеклассников (9-11 классы) первое место занял проект «Энергия скорости». Ребята из Конаковского энергетического колледжа представили макет дороги, вдоль которой установлены специальные мини-станции, вырабатывающие электроэнергию за счет воздушного потока, возникающего вслед за движущейся по дороге машиной. Второе место было присуждено проекту «Использование солнечной энергии в школе», который демонстрировал рациональность использования солнечной энергии для обеспечения энергопотребления школы. Ученики 10 класса МБОУ СОШ №3 подготовили целый фильм со своим участием. В основе фильма лежала идея создания своими руками специальных солнечных панелей, собирающих солнечный свет в течение дня и затем преобразовывающих его в электроэнергию, которая в дальнейшем сможет обеспечивать жизнедеятельность школы. Ребята также произвели расчеты, где наглядно показано, сколько школа смогла бы сэкономить, используя эти солнечные панели. Данный проект вошел в тройку лидеров не только на региональном этапе, но также занял почетное второе место на национальном этапе конкурса.

Третье место досталось ученикам 10 класса МБОУ гимназия №5 с проектом «Энергия мира». Школьники представили модель теллурия Солнце-Земля, на котором укреплен щуп, уходящий в ионосферу для создания разности потенциалов. В основе проекта лежит знание того, что Земля-Ионосфера действует как гигантский конденсатор, емкость которого составляет 1,8 Фарад. Проект предлагает добывать энергию земли для полетов в межзвездных пространствах.

В номинации «Особо понравившийся проект» в старшей возрастной группе была отмечена работа «Освещение улиц за счет движения автомобилей» учеников 11 класса МБОУ СОШ п. Изоплит. Суть ее заключается в том, чтобы установить на улицах с активным автомобильным движением так называемые «ловушки» для аккумулирования электроэнергии, которая в будущем может быть использована для освещения улиц. Свою идею ребята наглядно продемонстрировали с помощью красочного светового представления.

Награждение победителей восьмого сезона PlayEnergy ознаменовало старт нового сезона проекта – PlayEnergy-2017.