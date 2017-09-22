Воскресный «субботник»

В отделение «Молодой гвардии ЕР» по г. Конаково и Конаковскому району поступило обращение от председателя районного общества инвалидов.

Суть обращения к молодо-гвардейцам такова – помочь в уборке прилегающей территории рядом с помещением общества, которая находится в крайне запущенном состоянии. Парк зарос травой, мусор, упавшие ветки, многочисленные осколки.

На все просьбы к коммунальным службам города убрать территорию ответа не было. В этом месте планируется организовать место отдыха, установить лавочки и турники.

24 сентября, вооружившись граблями, косой и мешками для мусора, активисты «Молодой гвардии» вышли на субботник. Не осталось это и без внимания местных жителей, в адрес ребят звучали не только слова благодарности, но и вполне дельные советы. Жители предложили в следующий раз повесить объявления, и тогда все желающие смогут принять участие в уборке.

Так держать!