В Твери пройдет акция «Поменяйся ролями с родителями!»

1 октября в ДК «Химволокно» в Твери состоится театрализованная акция «Поменяйся ролями с родителями!». Столица Верхневолжья станет одним из трех городов России, где Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведет мероприятие, направленное на поддержку ответственного родительства. Кроме Твери акция пройдет также в Великом Новгороде и Саранске.

В Тверской области большое внимание уделяется поддержке семей, находящихся в социально опасном положении. «Социальное и духовное благополучие семьи, родителей и детей сегодня имеет не меньшее, а даже большее значение, чем экономические показатели», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, является одним из партнеров региона в этой работе.

В ходе акции родители и их дети поменяются ролями. Помогать участникам будут профессиональные актеры и психологи. На сцене будут «проигрываться» знакомые многим ситуации, когда ребенок проводит время за компьютером, а родители переживают, что он закрыт для общения с семьей, или конфликты на почве распределения домашних обязанностей и ухудшения успеваемости ребенка. Импровизации на сцене будет оценивать экспертное жюри, предполагается также обсуждение ситуаций со зрителями. Итогом станет создание свода «5 правил дружной семьи».

О тех ситуациях, которые не будут разыграны на сцене, родители смогут почитать подробнее на портале «Я – родитель» (ya-roditel.ru).

До начала акции будут работать развлекательные площадки, на которых участники смогут сделать семейное фото, измерить длину своей «семейной улыбки», а также поучаствовать в конкурсе селфи всей семьей, который пройдет под хэштегом #ПоменяйсяРолямисРодителями в социальных сетях «Вконтакте» и Instagram.Справочно: В 2015 году Тверская область стала одним из пяти регионов, которые приняли участие в реализации пилотного проекта по внедрению социального сопровождения семей с детьми. Инициативу реализовал Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при поддержке Министерства труда и соцзащиты РФ, а также Минобрнауки России. Организаторы высоко оценили результаты участия Верхневолжья в проекте.

В 2016-м регион стал площадкой для проведения стажировок по повышению профессиональных компетенций специалистов, работающих в сфере социального сопровождения семей с детьми. На базе тверских учреждений соцзащиты прошли стажировку 112 человек из 14 субъектов РФ.

Пресс-служба Правительства Тверской области