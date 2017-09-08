Для представителей 7 китайских компаний-туроператоров организован инфотур по Тверской области

28-29 сентября в Тверской области проходит информационный тур для представителей 7 крупнейших компаний-туроперторов, формирующих турпотоки из Китая в Россию. Визит организован региональным Правительством совместно с ассоциацией «Мир без границ» с целью ознакомления гостей с туристическим потенциалом Верхневолжья.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, увеличение туристического потока в Тверскую область является одним из условий экономического роста региона.

«Туризм — это единственная отрасль экономики, которая позволяет привлечь бесплатные инвестиции в регион: каждый турист, приезжая на два дня, оставляет в среднем 5-6 тысяч рублей. Нами поставлена задача за ближайшие пять лет увеличить турпоток в регион вдвое — с 1,5 до 3 миллионов человек в год», — считает Игорь Руденя.

Инфотур является первым мероприятием комплексной программы по продвижению Тверской области на китайском туристическом направлении. Его проведение призвано повысить привлекательность региона для китайских туристов, которые в настоящее время бывают в регионе транзитом, путешествуя из Москвы в Санкт-Петербург.

По информации ассоциации «Мир без границ», в прошлом году 48% гостей из Китая (или 365 тысяч человек) в России посетили именно эти два города. Выгодное географическое положение Верхневолжья между двух столиц делает регион перспективным туристическим направлением.

В программу двухдневного инфотура вошло посещение объектов туристского притяжения Тверской области: храмового комплекса села Завидово и туристско-рекреационного кластера «Завидово», церкви Рождества Богородицы в селе Городня, Тверского императорского дворца, Свято-Успенского монастыря в Старице, Борисоглебского монастыря и музея золотного шитья в Торжке.

Кроме того, в рамках тура гости посетят объекты размещения и питания, подходящие для посещения организованными туристскими группами, примут участие в мастер-классе по приготовлению пожарских котлет и дегустации продукции тверских производителей.По итогам инфотура китайскими туроператорами будет подготовлен аналитический доклад по организации приема китайских туристов в Тверской области, включающий в себя предложения по маршрутам, адаптированным для гостей из КНР, общий анализ инфраструктуры и достопримечательностей региона с точки зрения привлекательности для китайских туристов.

Справочно: Соглашение о взаимодействии между Министерством туризма Тверской области и ассоциацией «Мир без границ» подписано 27 сентября в ходе I Тверского туристского форума. Документ предусматривает

совместную организацию серии информационных туров, презентацию Тверской области в Пекине и Шанхае, мастер классы и обучающие мероприятия для представителей тверской туриндустрии по работе с китайскими туристами.

На дискуссионных площадках I Тверского туристского форума обсудили повышение качества услуг в туристской сфере, успешный опыт функционирования отелей на территории Верхневолжья, развитие событийного туризма, создание авторских экскурсионных программ. Всего мероприятие собрало более 120 участников: представителей региональных и муниципальных властей, отельного бизнеса и компаний-туроператоров, музеев, профильных общественных организаций, экспертов и потенциальных инвесторов.



Пресс-служба Правительства Тверской области

