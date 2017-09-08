На дороге Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское приступили к завершающей стадии ремонта

На дорогах Тверской области продолжается ремонтная кампания. В высокой степени готовности находится ряд объектов в Калининском районе, в том числе — автодорога Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, которая соединяет столицу Верхневолжья с муниципалитетами юго-востока региона и является самым коротким путём из Твери в Кимры. В августе текущего года участки трассы, подлежащие ремонту, осмотрел Губернатор Игорь Руденя.

«Это видовой район, который посещает много туристов. Качество работ должно быть таким, чтобы повторный ремонт не требовался на протяжении всего гарантийного срока», – поставил задачу Игорь Руденя.

Работы на дороге в направлении Кимр ведутся на участке с 11 по 15 километр — до поворота на Оршин монастырь. Подрядной организацией «Скайвей» отфрезеровано старое асфальтобетонное покрытие, уложена геосетка, а также выравнивающий и верхний слои асфальтобетона. На участке с 13 по 14 километр проезжую часть расширили до 7 метров. В данный момент осуществляется ремонт заездных карманов на автобусных остановках и укрепление обочин.

Ещё один объект, дорогу межмуниципального значения Черногубово – Андрианово включили в план ремонта по многочисленным обращениям граждан. Там уже завершена укладка асфальтобетона, ведётся укрепление обочин.

В 2017 году программой дорожных работ в Калининском районе предусмотрен ремонт участков ещё трех региональных автодорог: Глазково – Мухино, Пушкино – Ремязино – Ильинское и подъезда к деревне Рагодино.

26 сентября по поручению Игоря Рудени рабочую поездку по объектам дорожного ремонта в Калининском районе совершил Министр транспорта Тверской области Игорь Павлов при участии руководства дорожного фонда региона.

Участники поездки также осмотрели автодорогу «Каблуково – Заборовье – турбаза «Лисицкий Бор», на необходимость ремонта которой неоднократно указывали местные жители. Решено внести этот объект в план дорожных работ на 2018 год.



Пресс-служба Правительства Тверской области