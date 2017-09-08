Более 29 млрд рублей доходов поступило в бюджет Тверской области с начала 2017 года

Свыше 29 млрд рублей доходов поступило в консолидированный бюджет Тверской области в январе-августе 2017 года. Это на 951 млн рублей, или 3,4% больше, чем за аналогичный период 2016-го. Из общего объёма средств 23,5 млрд рублей зачислено в региональную казну, 5,6 млрд рублей — в бюджеты муниципальных образований.

В консолидированный бюджет Российской Федерации с территории Верхневолжья с начала года поступило порядка 39,3 млрд рублей, что превышает показатель 2016-го на 4,4 млрд рублей, или 12,7%.

Рост доходов региональных бюджетов, наращивание экономического потенциала территорий, сокращение неэффективных расходов — условия включения субъектов РФ в федеральную программу реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам с 1 января 2018 года. Проект, инициированный по поручению Президента России Владимира Путина, обсуждался 26 сентября на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Участником встречи стал Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Наш регион соблюдает нормативы, которые предписывает Министерство финансов РФ. Участие в реструктуризации даст возможность рассрочить до 2020 года выплаты кредитных обязательств, которые ранее были приняты Тверской областью. Таким образом, мы сможем оставить в обороте не менее 3 млрд рублей, это даст дополнительные возможности стимулировать развитие региональной экономики и бизнеса», — отметил Игорь Руденя, комментируя итоги заседания.

В первые два года работы программы реструктуризации предполагается возврат 5% задолженности ежегодно, в дальнейшем будет осуществляться равными долями. Срок реструктуризации может быть продлён до 12 лет для тех регионов, которые в 2018-2019 годах обеспечат рост налоговой базы и неналоговых поступлений в бюджеты темпами не ниже инфляции.

Пресс-служба Правительства Тверской области

