Тверская область примет участие в программе реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам

26 сентября в Москве состоялось заседание Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провёл заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак. Участие в работе приняли Министр финансов России Антон Силуанов, главы регионов, в том числе Губернатор Тверской области Игорь Руденя. В повестку дня вошло обсуждение программы реструктуризации задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам, а также объёмов предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2018 году и других вопросов.

С 1 января следующего года начнётся реализация программы реструктуризации задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам сроком на семь лет. Об этом объявил Президент Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета РФ 22 сентября. Программа позволит регионам существенно сократить объём рыночных заимствований, необходимых для рефинансирования данных кредитов, а следовательно, и расходы на обслуживание госдолга.

«Ключевой вопрос — это комплекс мер по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности, которое связано с реструктуризацией бюджетных кредитов, с применением новых критериев распределения дотаций с тем, чтобы у регионов до начала нового финансового года была полная ясность, на какие средства федерального бюджета они могут рассчитывать. Постараемся предусмотреть заранее все субсидии, дотации и межбюджетные трансферты», — отметил, открывая заседание, Дмитрий Козак.

Вице-премьер также добавил, что условиями участия в программе реструктуризации является наращивание регионами собственного экономического потенциала, проведение дополнительной мобилизации доходов, сокращение неэффективных расходов.

«Наш регион соблюдает нормативы, которые предписывает федеральное Министерство финансов. Участие в реструктуризации даст возможность рассрочить до 2020 года выплаты кредитных обязательств, которые ранее были приняты Тверской областью. Таким образом, мы сможем оставить в обороте не менее 3 млрд рублей, это даст дополнительные возможности стимулировать развитие региональной экономики и бизнеса», — прокомментировал итоги заседания Игорь Руденя.В первые два года действия программы реструктуризации предполагается возврат 5% задолженности ежегодно, в последующие годы погашение будет осуществляться равными долями. Для регионов, которые в 2018-2019 годах обеспечат рост налоговой базы и неналоговых поступлений в бюджеты темпами не ниже инфляции, срок реструктуризации может быть продлен до 12 лет.

По прогнозам, объём долга Тверской области по бюджетным кредитам на начало 2018 года составит 12,3 млрд рублей. Планируется, что погашение бюджетных кредитов в 2018 и 2019 годах составит по 0,6 млрд рублей, далее — по 2,2 млрд рублей ежегодно в течение 5 лет.

Что касается межбюджетных трансфертов регионам, Министр финансов РФ Антон Силуанов обозначил: Правительство страны рассчитывает в 2018 году увеличить финансирование по этому направлению.

По словам Игоря Рудени, средства федеральной поддержки в Тверской области будут направлены на развитие сельского хозяйства, дорожное строительство, модернизацию жилищно-коммунальной сферы.

Справочно: Государственный долг Тверской области по итогам 2016 года уменьшился на 1,6 млрд рублей — до 26,4 млрд рублей. По темпу снижения показателя регион является одним из лидеров ЦФО. Кроме того, существенно сокращены расходы на обслуживание госдолга — с 1,7 млрд рублей в 2014 году до 0,9 млрд рублей в 2016 году. Сэкономленные средства направляются на приоритетные проекты, в том числе реализацию майских указов Президента РФ по повышению заработной платы, переселению граждан из аварийного жилого фонда, строительству школ и детских садов и другие.

Уровень долговой нагрузки региона в отношении к налоговым и неналоговым доходам бюджета по итогам 2016 года сократился на 6 процентных пунктов – с 72% до 66%. В результате замещения кредитов коммерческих банков бюджетными кредитами существенно улучшилась структура долга: коммерческий долг области в прошлом году стал меньше на 29% и составил 11,1 млрд рублей.



Пресс-служба Правительства Тверской области