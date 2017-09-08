Лидеры молодёжного актива Тверской области соберутся на форуме «Созвездие 2017»

27 сентября на базе Тверского государственного университета стартует форум лидеров молодёжного актива региона «Созвездие 2017». Он объединит порядка 120 участников — представителей молодёжных советов при главах администрации районов и сельских поселений, студенческих советов вузов, члены Молодёжного правительства Тверской области и совета Молодёжной палаты при Законодательном собрании региона.

«Молодёжь – это огромный созидательный потенциал нашего региона, его стратегический интеллектуальный, творческий и трудовой ресурс. В скором времени новому поколению предстоит определять вектор развития нашего региона и России в целом», — считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Социально-образовательный проект «Созвездие» нацелен на поддержку молодых граждан, создание благоприятных условий и возможностей для их успешной самореализации.

В программу форума, который продлится 3 дня — с 27 по 29 сентября — вошли мастер-классы, тренинги и деловые игры по ораторскому искусству, психологии лидерства, эффективной коммуникации, взаимодействию в команде, созданию и реализации проектов.

Также запланированы панельная дискуссия о перспективах молодёжного самоуправления Верхневолжья, выездные заседания Молодёжного правительства региона и совета Молодёжной палаты при Законодательном собрании Тверской области.

Участие молодого поколения в реализации социально значимых проектов на территории региона стало ключевой темой встречи Игоря Рудени с членами Молодёжного правительства 20 сентября. Губернатор предложил молодёжным министрам разработать предложения для областных органов власти по улучшению демографической ситуации, продвижению инвестиционных площадок, росту туристического потенциала, патриотическому воспитанию, социальной защите, спорту, экологии и другим направлениям.



Пресс-служба Правительства Тверской области