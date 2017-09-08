В здании Речного вокзала в Твери идёт демонтаж аварийных стен бельведера

Подрядная организация, которая проводит противоаварийные мероприятия в здании Речного вокзала в Твери, приступила к демонтажу стен бельведера, не подлежащих восстановлению. Архитекторы и инженеры-реставраторы контролируют ход работ.

«Этот объект исторического и архитектурного наследия является символом Твери, поэтому он должен быть восстановлен в историческом виде. Сейчас наша основная задача — не допустить дальнейшего обрушения, обеспечить безопасность восстановительных работ, придать объекту эстетичный вид», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

На финансирование первоочередных противоаварийных мероприятий в здании Речного вокзала из резервного фонда Правительства Тверской области направлено порядка 2,3 млн рублей. В течение августа – начале сентября состоялись консультации с инженерами и архитекторами-реставраторами, создан проект противоаварийных работ, получено разрешение на их проведение.

Исполнитель работ — компания «Равелин», которая имеет большой опыт в данной сфере. Авторский надзор за деятельностью подрядчика осуществляет создатель проекта противоаварийных мероприятий в здании Речного вокзала Алла Гусева — инженер-реставратор, эксперт, аттестованный Министерством культуры РФ.

На прошлой неделе на объекте прошёл демонтаж аварийных конструкций верхней части бельведера, ранее — демонтированы аварийные колонны, укреплены отдельные участки центральной части строения

По окончании противоаварийных мероприятий здание законсервируют с декорацией баннером, также будет обустроена временная кровля. В дальнейшем начнётся подготовка документов для восстановления памятника архитектуры. Уже произведена фотограмметрия — сканирование параметров здания и ценных архитектурных элементов специальными приборами для подготовки точных обмерных чертежей, которые потребуются при проектировании восстановительных работ.



Пресс-служба Правительства Тверской области