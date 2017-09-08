Игорь Руденя: депутаты должны работать на позитивные перемены в муниципалитетах Тверской области

25 сентября Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с избранными в ходе единого дня голосования 10 сентября депутатами представительных органов власти муниципальных образований Тверской области. Обсуждались ключевые вопросы развития территорий и повышения качества жизни граждан. Участие в разговоре приняли председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, председатель областной избирательной комиссии Валентина Дронова, члены регионального Правительства, глава Твери Александр Корзин.

По результатам выборов качественно обновился состав депутатского корпуса муниципалитетов — заметно усилилось представительство социального блока и молодёжи, отметил Игорь Руденя, открывая встречу.

«Считаем, что избрание молодых, энергичных людей с активной гражданской позицией, свежим взглядом на проблемы отвечает общественному запросу на обновление муниципальной власти, тесную обратную связь депутатов с избирателями. Люди ждут от исполнительной и представительной ветвей власти слаженной, эффективной работы по практическому решению проблем, которые их волнуют», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона отметил: в настоящее время на первый план в муниципалитетах выходит обеспечение стабильного теплоснабжения жилых домов и социальных объектов в предстоящем отопительном сезоне. Первоочередные задачи также — принятие местных бюджетов на 2018 год и выбор глав ряда муниципальных образований.«Приоритетом нашей общей работы является обеспечение ежегодного роста экономики и сельского хозяйства, вовлечение в оборот неиспользуемых земель, развитие малого и среднего бизнеса. И как результат – создание новых рабочих мест во внебюджетной сфере, повышение доходной части местных бюджетов», — считает Игорь Руденя.

Системной работы требует улучшение инфраструктуры в городах и районах: дороги, муниципальный транспорт, продолжение газификации, повышение эффективности ЖКХ, благоустройство. По мнению Губернатора, необходимо, чтобы все критические объекты и предприятия ЖКХ перешли под контроль муниципальных образований.

Важнейшими направлениями также являются обеспечение доступного и качественного дошкольного и общего образования, улучшение медицинского обслуживания. Ещё одна задача — формирование эффективной системы патриотического воспитания.

«По каждому ключевому направлению работы должны быть приняты муниципальные программы, обеспечено финансирование и реализация их мероприятий. Муниципалитетам нужно активнее участвовать в федеральных и региональных программах. Депутаты не должны стоять в стороне от этой работы, а предлагать объекты, контролировать подготовку заявок, сроки и качество работ», — считает Игорь Руденя.Со следующего года региональное Правительство планирует выделять гранты муниципалитетам, которые покажут лучшие показатели по росту демографии и числа новых рабочих мест.

На встрече также были подняты темы повышения инвестиционной привлекательности территорий, эффективности молодёжной политики, укрепления традиционных духовных и семейных ценностей.

Депутаты обратились к главе региона с вопросами о ремонте дорожной сети, участии районов в программе газификации, улучшении жилищных условий для многодетных семей, решении кадровой проблемы в здравоохранении, обеспечении стабильного энергоснабжения населённых пунктов.

«В деятельности по развитию городов и районов можете рассчитывать на помощь Правительства Тверской области. Необходимо работать так, чтобы оправдать ожидания населения на позитивные перемены в жизни муниципальных образований», — акцентировал Игорь Руденя.



Пресс-служба Правительства Тверской области