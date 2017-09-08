68 тысяч рабочих мест в Тверской области являются высокопроизводительными

Создание на территории Верхневолжья высокопроизводительных рабочих мест стало одной из ключевых тем пленарного заседания промышленного форума «Промышленность как драйвер экономического роста региона», который состоялся в ДК «Металлист» в областной столице. Участниками стали более 200 человек: представители Фонда развития промышленности РФ, областного Правительства, Законодательного Собрания региона, органов местного самоуправления, промышленных предприятий ЦФО, общественных организаций, службы занятости, вузов. Мероприятие прошло в рамках торжеств, приуроченных к Дню машиностроителя.

«Потенциал промышленных предприятий исторически является основой устойчивого социально-экономического развития Верхневолжья. Сегодня в регионе выстраивается качественная система поддержки производителей. Она нацелена на реализацию проектов, которые обеспечивают модернизацию и рост конкурентоспособности предприятий, создание новых рабочих мест», — отметил Губернатор Игорь Руденя в поздравлении с Днём машиностроителя.

Согласно данным на 2016 год, в тверском регионе 68 тыс. высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ). В этом направлении лидируют производство транспортных средств и оборудования, отрасль сельского хозяйства, торговля и пищевая промышленность.

По доле ВПРМ в общем числе рабочих мест в Тверской области передовые позиции занимают производство транспортных средств и оборудования (73,8%), а также производство кожи и обуви (66,6%). Третье место занял сектор государственного управления (51,7%).

Задача по созданию в регионах высокопроизводительных рабочих мест обозначена в майских указах Президента России Владимира Путина.

«Это и открытие новых высокопродуктивных рабочих мест, и трансформация имеющихся мест в современные. Трудновыполнимая, но реализуемая задача», — обозначил глава государства.

По оценкам экспертов, Верхневолжье обладает большим потенциалом в этой сфере. В регионе реализуются крупные инвестропроекты, открываются инновационные производства, модернизируются существующие предприятия.

В прошлом году в Тверской области реализовано 15 инвестпроектов на 33,9 млрд рублей, которые обеспечили создание более 1900 рабочих мест. По итогам 2017 года прогнозируется реализация на территории региона 13 проектов на 5,6 млрд рублей с созданием 1200 рабочих мест.

Промышленный форум стал также площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития региональной промышленности. В программу вошли круглые столы, посвящённые разработке эффективных стратегий экономического роста предприятий, господдержке промышленности, обеспечению информационной безопасности, сотрудничеству вузов и бизнес-структур, формированию технопарков и промышленных кластеров. В качестве успешного примера этой деятельности участники форума рассмотрели льняной кластер Тверской области.



Пресс-служба Правительства Тверской области