Правительство Тверской области и компания «Феликс» подписали соглашение о сотрудничестве

25 сентября, Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель совета директоров компании «Феликс» Илья Кондратьев подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству мебельной фабрики в Торопецком районе.

«Производство, которое строится сейчас в Торопце, – важный шаг для развития региональной экономики. Мы для себя ставим задачу по созданию максимально возможного количества рабочих мест, на этом предприятии предполагается открыть порядка 300 новых рабочих мест, это хороший показатель», - подчеркнул Игорь Руденя.

Глава региона заверил, что Правительство региона готово оказывать поддержку в реализации проекта. Губернатор обратил также внимание, что в Тверской области есть хорошая база для подготовки специалистов и предложил в дальнейшем организовать на новом предприятии производственную практику для студентов Тверского государственного технического университета и средних специальных учебных заведений.

Илья Кондратьев сообщил, что фабрика в Торопце станет крупнейшим производством компании.

«При реализации проекта мы уже ощущаем поддержку со стороны как областной, так и районной власти. На производстве будет установлено самое современное оборудование. Будем производить мебель всех видов, в том числе школьную мебель», - отметил глава совета директоров компании «Феликс».

Заявленный объём инвестиций в проект - более 1 млрд рублей. Объем выпускаемой продукции после ввода в эксплуатацию объекта составит 50-60 тыс. изделий в месяц. Продукция планируется к реализации на территории Российской Федерации, а также в странах Евросоюза и Ближнего Востока.

В настоящее время на предприятии выполнены работы по устройству инженерных сетей, завершено строительство производственного (площадью 15 360 кв.м.) и складского (площадью 2860 кв.м.) корпусов, котельной, водозаборной скважины, трансформаторной подстанции и других вспомогательных объектов.

С начала августа текущего года на производственных площадях начались работы по установке оборудования, с сентября ведутся пуско-наладочные работы.

Открытие и запуск в эксплуатацию первой очереди мебельной фабрики в городе Торопец запланировано в декабре текущего года.

Справочно: Компания «Феликс» - крупнейший производитель и поставщик офисной мебели в России. Имеет собственную франчайзинговую сеть, которая, по мнению журнала «Forbes», занимает I место в России. В состав холдинга входят 2 фабрики по выпуску офисной и гостиничной мебели, деревообрабатывающий комбинат в поселке Жарковский Тверской области, современный складской комплекс, сеть фирменных магазинов в более чем 50 регионах России.

Пресс-служба Правительства Тверской области